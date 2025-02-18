Вечерний@Калининград: «снежный удар», борьба с алкомаркетами и вакансии недели

Коварство снега не знает границ. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые заблаговременно предсказали Калининграду и области очередной «снежный удар», данное атмосферное явление вновь вызвало коллапс на дорогах и сумятицу на тротуарах. И это при том, что коммунальщики всех мастей, согласно отчетам властей, пребывали в состоянии повышенной готовности и работали круглосуточно, расчищая снежные завалы и обрабатывая территории реагентами.
Кстати, последнее, как выяснилось, отнюдь не порадовало калининградцев. «В эти дни многие горожане жалуются на снежную кашу под ногами, мол, оставили бы уплотнённый снег, по нему приятнее и легче ходить, — сообщили в мэрии областного центра. — Поначалу да. И во многих российских городах с континентальным климатом так и поступают. Но в наших приморских широтах температура воздуха слишком часто в течение одних только суток переходит через нулевую отметку, а это значит, что днём солнце будет подтапливать снег, а вечером тротуары покроются сплошной коркой льда. Поэтому вычищать их требуется до черноты». Но поскольку одновременно все городские тротуары почистить невозможно из-за «погоды и штатных возможностей коммунальщиков», «какое-то небольшое время данное неудобство придётся потерпеть. Опыт прошлых снегопадов подсказывает, что «небольшое время» для наших властей — это период до наступления устойчивых плюсовых температур, когда «неудобство» исчезнет, что называется, естественным путем. Плавали, знаем. А пока что, судя по всему, горвласти наблюдают из окон своих кабинетов, как «снег идет сверху». Хотя могли бы для разнообразия взять лопаты в руки, как однажды много лет назад это сделал экс-мэр, а ныне сенатор Александр Ярошук. Или хотя бы помолиться, чтобы зима не была суровой, как делал он же.
Впрочем, не проблемами едиными калининградская зима должна запомниться. Все-таки есть в «явлении снега народу» и положительные моменты. Во-первых, это красиво. Во-вторых, не так уж и часто нам выпадает возможность всем этим великолепием насладиться в полной мере. Ну и, в конце концов, есть же и те, кто искреннее радуется «сюрпризам сверху». Конечно, это дети и четвероногие любители прогулок, которые спешат выжать максимум из скоротечной калининградской зимы. Оценить по достоинству виды заснеженного Калининграда удалось и нашему фотокорреспонденту. И вправду красота — страшная сила.
Пока коммунальщики с переменным успехом сражаются со снегом, областные власти вновь вспомнили о еще одной проблеме, которую никак не удается изжить. Об алкомаркетах, численность которых неприятно удивила даже губернатора, относительно недавно переехавшего в самый западный регион. «Можем и больницы строить, и врачей находить, но когда у нас по два-три магазина алкогольной продукции в одном доме — я не знаю, что это за востребованность такая. Я не говорю о том, что понятно: они [алкомаркеты] не должны располагаться рядом с учебными заведениями, в этом смысле, я так понимаю, всё отработано. Я прошу программу мне подготовить, как мы с этим будем разбираться и бороться», — заявил Алексей Беспрозванных. Что ж, пожелаем властям удачи в борьбе с приверженцами зеленого змия. Она им точно понадобится. Ведь прошлому губернатору Антону Алиханову и депутату Госдумы Андрею Колеснику справиться с ним не удалось. Пока что 2:0 в пользу змия.
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Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»