Вечерний@Калининград: «снежный удар», борьба с алкомаркетами и вакансии недели

Коварство снега не знает границ. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые заблаговременно предсказали Калининграду и области очередной «снежный удар», данное атмосферное явление вновь вызвало коллапс на дорогах и сумятицу на тротуарах. И это при том, что коммунальщики всех мастей, согласно отчетам властей, пребывали в состоянии повышенной готовности и работали круглосуточно, расчищая снежные завалы и обрабатывая территории реагентами.

Кстати, последнее, как выяснилось, отнюдь не порадовало калининградцев. «В эти дни многие горожане жалуются на снежную кашу под ногами, мол, оставили бы уплотнённый снег, по нему приятнее и легче ходить, — сообщили в мэрии областного центра. — Поначалу да. И во многих российских городах с континентальным климатом так и поступают. Но в наших приморских широтах температура воздуха слишком часто в течение одних только суток переходит через нулевую отметку, а это значит, что днём солнце будет подтапливать снег, а вечером тротуары покроются сплошной коркой льда. Поэтому вычищать их требуется до черноты». Но поскольку одновременно все городские тротуары почистить невозможно из-за «погоды и штатных возможностей коммунальщиков», «какое-то небольшое время данное неудобство придётся потерпеть. Опыт прошлых снегопадов подсказывает, что «небольшое время» для наших властей — это период до наступления устойчивых плюсовых температур, когда «неудобство» исчезнет, что называется, естественным путем. Плавали, знаем. А пока что, судя по всему, горвласти наблюдают из окон своих кабинетов, как «снег идет сверху». Хотя могли бы для разнообразия взять лопаты в руки, как однажды много лет назад это сделал экс-мэр, а ныне сенатор Александр Ярошук. Или хотя бы помолиться, чтобы зима не была суровой, как делал он же. 

31odu0x4lzjiwhg7fcw2osubx4fke2z3 (1).jpg

Впрочем, не проблемами едиными калининградская зима должна запомниться. Все-таки есть в «явлении снега народу» и положительные моменты. Во-первых, это красиво. Во-вторых, не так уж и часто нам выпадает возможность всем этим великолепием насладиться в полной мере. Ну и, в конце концов, есть же и те, кто искреннее радуется «сюрпризам сверху». Конечно, это дети и четвероногие любители прогулок, которые спешат выжать максимум из скоротечной калининградской зимы. Оценить по достоинству виды заснеженного Калининграда удалось и нашему фотокорреспонденту. И вправду красота — страшная сила.

7d89074ed49e7fbda233903f2a3be5fe.jpg

Пока коммунальщики с переменным успехом сражаются со снегом, областные власти вновь вспомнили о еще одной проблеме, которую никак не удается изжить. Об алкомаркетах, численность которых неприятно удивила даже губернатора, относительно недавно переехавшего в самый западный регион. «Можем и больницы строить, и врачей находить, но когда у нас по два-три магазина алкогольной продукции в одном доме — я не знаю, что это за востребованность такая. Я не говорю о том, что понятно: они [алкомаркеты] не должны располагаться рядом с учебными заведениями, в этом смысле, я так понимаю, всё отработано. Я прошу программу мне подготовить, как мы с этим будем разбираться и бороться», — заявил Алексей Беспрозванных. Что ж, пожелаем властям удачи в борьбе с приверженцами зеленого змия. Она им точно понадобится. Ведь прошлому губернатору Антону Алиханову и депутату Госдумы Андрею Колеснику справиться с ним не удалось. Пока что 2:0 в пользу змия.

e81f89f6734bf19f23d4e5c0cf564d70.jpg

На этой неделе в традиционном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал актуальные предложения в различных отраслях и выделил позиции как с высокими, так и с низкими зарплатами. Среди первых оказались автослесарь, бухгалтер, рабочий по производству обуви и заместитель заведующего в детский сад. Подробности — в нашем материале.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter