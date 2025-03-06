Вечерний@Калининград: ожидания vs. реальность, «подросший» дом и «женский вопрос»

Приближается очередной «гендерный праздник», и теперь уже мужчинам предстоит радовать подарками прекрасную половину человечества. Правда, как выясняется, догадаться, чего хотят женщины, удается далеко не всем.

Согласно опросу «Нового Калининграда», треть представительниц слабого пола мечтают о путешествии в подарок на 8 Марта — этот вариант занимает первое место в топе желанных презентов, его выбрали 34%. Четверть опрошенных — 25% — предпочли бы получить деньги. На третьем месте с довольно ощутимым отрывом билеты в театр, кино или музей — их согласны получить 9% прекрасных дам. В реальности же вместо путешествий и денег большинство женщин получают цветы и конфеты. Видимо, в качестве «ответки» за носки и бритвенные наборы к 23 февраля. Впрочем, вспомним известную житейскую мудрость: «дорог не подарок, а внимание». Возможно, для кого-то она послужит утешением. «Бонусом» к тюльпанам и шоколадке.

Кстати, о тюльпанах. Вот с ними у нас в регионе точно все хорошо и даже отлично. Как отрапортовали областные власти, к 8 Марта в питомнике «Калинково» в Гвардейском районе вырастили порядка 18 млн тюльпанов 20 сортов. Еще порядка 350 тыс. тюльпанов 17 сортов вырастили для калининградцев в цветоводческом предприятии под Светлым «Флор». Выращенное в регионе великолепие поставляется не только на областные рынки, но и в другие регионы страны. И пусть область не может похвастаться такими же мощными показателями в других сферах производства — зато красотой богаты. А красота — она, как известно, мир спасет.





«Скандальный дом» на проспекте Победы, 8, продолжает оправдывать свое название. Сегодня стало известно, что количество этажей будущего здания увеличили с четырёх до пяти. Информация отражена в областном реестре разрешений на строительство. При этом в феврале 2025 год в документах были указаны четыре этажа. По состоянию на 6 марта в реестре значилось: «Количество надземных этажей — 5 шт.». «Новый Калининград» направил информационный запрос в правительство Калининградской области, чтобы выяснить, по какой причине в указанные ранее данные внесли изменения. Хотя ответ и так очевиден. Этот дом кого надо дом.





Ранняя советская история Калининграда тесно связана с немецкими коммунистами — они работали переводчиками, журналистами, были проводниками политики новых властей, принимали участие в запуске остановленных производств и даже в штурме Кёнигсберга. Они же оказывали сопротивление нацистам в конце 1920-х и начале 1930-х. Тогда в числе участников Сопротивления была и Люси Зулинг (девичья фамилия Вилкен), занимавшаяся «женским вопросом» в округе Восточная Пруссия от лица Коммунистической партии Германии. Накануне Международного женского дня «Новый Калининград» рассказывает её историю.

От утонченных мероприятий в музеях и атмосферных заведениях до концертов давно знакомых коллективов и взрывной «Турбодискотеки 90-х» — рассказываем, где отметить Международный женский день так, чтобы он прошел ярко и оставил самые приятные впечатления.