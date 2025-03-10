Вечерний @Калининград: чехарда с проездными, моноглавы и борьба за пляжи

Странные дела творятся в Калининграде. Уже во вторник общественный транспорт должен перейти на новую автоматизированную систему оплаты проезда, анонсированную, как благо для пассажиров. И при этом же в понедельник пресс-служба администрации города сообщает, что поскольку массив данных «Волны Балтики» планируют переносить из старой системы в новую, транспортные карты в общественном транспорте ... вообще могут не работать. Пассажирам рекомендуют оплачивать поездку наличными, банковскими картами или через СБП.

О нововведениях горвласти напомнили шесть дней назад. Горожан попытались убедить, что благодаря новой системе оплаты произойдут позитивные изменения — например, теперь не будет «стоп-листа» для «Волны Балтики», появится мобильное приложение, возможность платить по QR-коду (важная для обладателей «яблочных» смартфонов) и пополнять льготные карты онлайн, а не через киоски. Да и бумаги на талончики для пассажиров тратить не придется, поскольку система просто не будет эти талончики давать. Однако при внедрении системы сначала оказалось, что новые терминалы пока что в принципе не принимают «Волну Балтики», платить можно только по банковской карте, а в случае оплаты транспортной — обращаться к кондуктору. Более того, в понедельник выяснилось, что уже со вторника транспортные карты «Волна Балтики» для школьников Калининграда перестают работать в межмуниципальных маршрутах, поэтому для льготных поездок по области им нужно получать дополнительные карты — «Волна Балтики Регион. Школьная». Это, как ни странно, тоже связано с обновлением системы оплаты проезда в городском транспорте. Для получения дополнительной карты нужно «всего ничего» — заявление и согласие на обработку персональных данных, справка из школы, СНИЛС, цветная фотография шириной 30 мм, длиной 40 мм (не менее 70% от фотографии должен занимать овал лица), обратиться в МФЦ и т.п. Исключение сделали только для школьников из многодетных семей — им дополнительную карту получать не надо, для них сохраняются все действующие документы (спасибо хотя бы за это).





Стоит напомнить, что школьники — и так не самая защищенная от кондукторов категория пассажиров. Чего им только не приходится выслушивать, если они забыли справку, не хватает мелочи, нет с собой карты и т.п.. Думаю, что любой, кто пользуется общественным транспортом, сталкивался с подобными неприятными историями, а некоторые даже и периодически платили за школьников, которых вот-вот грозили выгнать из автобуса.

Не очень понятно, для чего потребовалась вся эта чехарда с дубль-картами. Хотя предположить можно: чем больше препон ставят на пути человека бюрократы, тем меньше у него желания преодолевать все эти процедуры. Карты оформят те, кому они остро необходимы, остальные повременят или вовсе откажутся, а это принесет свою копеечку экономии в бюджет. Примерно по такой же схеме действовали власти региона несколько лет назад, когда вводили дополнительные справки для родителей, желавших получить компенсации платы за детсад. Потом, правда, компенсацию и вовсе стали платить только нуждающимся. Но «курочка по зернышку».

Странно только, что новшества вводятся в то время, как губернатор анонсировал единую карту калининградца, в которую будут «вшиты» всевозможные льготы и преференции. Заметьте: одну, а не несколько. Но, видимо, у горвластей что-то опять пошло не так. Хотели, как лучше, получилось, как всегда. И всё это — после недавней провальной истории с очередями из пенсионеров, у которых закончились сроки действия карт.

У горожан, кстати, будет возможность оценить эффективность работы властей Калининграда (и в сфере оказания услуг транспорта тоже). Не стесняйтесь, участвуйте.

Не успел еще Совет Федерации рассмотреть утвержденный на прошлой неделе Госдумой после долгих споров закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», не успел президент его подписать, чтобы закон вступил в силу, как группа региональных депутатов во главе со спикером Заксобрания Андреем Кропоткиным внесла предложение изменить в Калининградской области систему управления муниципалитетам с «двуглавой» на «одноглавую». Сейчас формально в каждом округе есть по два руководителя — один глава округа/он же председатель местного Совета (в Калининграде это Олег Аминов), второй — глава администрации округа (в Калининграде Елена Дятлова). Нововведениями предлагается эти две должности (главы и главы администрации) объединить. Более того, главу муниципалитета избирать не на выборах (сначала в местный совет, потом из числа депутатов), а вообще назначать по конкурсу (может даже призывать извне, как первых варягов). В принципе, здесь чего-то особо нового для региона нет — два года областной центр уже жил с назначенным главой округа-главой администрации, тогда эти обязанности исполнял Алексей Силанов. После его отставки устав города поменяли, снова вернули «двуглавую» систему.

В Калининграде со схемой управления экспериментировали неоднократно — сначала был всенародно избранный мэр, потом главу администрации стали назначать, а главу города выбирали (но при этом оставляли без полномочий). В конце концов, пришли к системе, когда номинальный (если посмотреть список полномочий) глава города — это председатель горсовета, а хозяйством (и бюджетом) распоряжается назначенный со стороны (и одобренный правительством) глава администрации. Станет ли от этого лучше жителям муниципалитетов, пока не ясно. Но определенно вся эта история вполне может усилить конкуренцию среди амбициозных кадров на местах.

Между прочим, пока еще не вступивший в силу новый федеральный закон в статье 19-й представляет разнообразные варианты появления главы города, в том числе посредством выборов, избранием депутатами из состава совета и даже такой вариант, как выбор депутатами из кандидатов, представленных губернатором.

В Калининграде набирает обороты новый жилищный конфликт, причем в самом центре города. В начале марта чиновники городской администрации озвучили общественности, что они хотят решить проблему сноса «падающего дома» № 70 по Московскому проспекту, расселив на время работ по сносу соседнее здание. Жители соседнего дома против. Они пригласили корреспондентов «Нового Калининграда» посмотреть, как живут, и разобраться, есть ли возможность решить проблему иным путем, нежели выселение. Подробнее читайте в нашей публикации по ссылке.

Калининградские ученые уже много лет изучают ситуацию с пляжами в регионе. Среди них — доцент «Института высоких технологий» БФУ им. Канта Олег Басс и доцент научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ Николай Белов, который около десяти лет вместе со своими студентами проводит измерения наиболее популярных пляжей Калининградской области. «Новый Калининград» пообщался с учеными и руководством «Балтберегозащиты», чтобы выяснить, что они думают по поводу перспектив прибрежных территорий. Подробности — в статье «Борьба за песок: что ждёт пляжи Калининградской области».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Ольга Саяпина, Юлия Власова / «Новый Калининград»