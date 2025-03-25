Вечерний@Калининград: шок-индексация, лечение вместо заключения и Лея плюс Тигран

Летний загородный отдых для детей в Калининградской области становится роскошью, которая по карману далеко не каждой семье. В этом году за удовольствие отправить чадо в лагерь на 21 день придется выложить на 8 тысяч 295 рублей больше, чем прошлым летом. Цены на путевки установлены в пределах от 39 795 до 46 095 рублей.

«Рост стоимости путевок обусловлен увеличением затрат на питание детей, коммунальные услуги и содержание имущественного комплекса, ростом заработных плат работников учреждений, в том числе минимального размера оплаты труда», — объяснили власти Калининграда. Конечно, льготные категории могут рассчитывать на частичную компенсацию затрат на загородный отдых детей, а некоторые и вовсе вправе претендовать на бесплатные путевки. Тем не менее остальным родителям остается только посочувствовать, особенно если в семье больше одного ребенка. Напомним, что программа кешбэка уже несколько лет не действует, и поэтому семьям, доход которых считается нормальным, придется выложить за путевку полную сумму. Поэтому высока вероятность, что на фоне роста цен на путевки существенно снизится число желающих их заполучить. А значит, обойдется без ежегодного ажиотажа вокруг «лагерной темы». Такая вот борьба рублем с очередями. Впору вспомнить про профсоюзные путевки, позволявшие семьям обеспечить отдых детей в советские времена. Но нынче у нас капитализм.





Во вторник появилась информация по поводу смертельного ДТП полуторагодовалой давности, когда водитель «БМВ» въехал в остановку с людьми на Киевской. В результате погибла семилетняя девочка, а ее дедушка получил травмы. Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что автомобилист до сих пор не привлечён к ответственности. В сентябре 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело. И вот сегодня стало известно, что прокурор Московского района утвердил постановление о направлении в суд уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении виновника смертельной аварии. По результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что водитель якобы имеет сосудистое заболевание головного мозга и в момент происшествия находился в состоянии, не позволяющем контролировать свои действия, в связи с чем представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении. Как человек с подобным диагнозом получил водительские права и почему наличие у него опасного заболевания установили лишь через полтора года после ДТП, предстоит выяснить суду. Как и дать ответ на вопрос, почему виновнику гибели ребенка потребовалось принудительное лечение, а не добровольное.





В традиционном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, размещённые в разделе «Работа». На этой неделе в число самых высокооплачиваемых попали вакансии машиниста экскаватора, начальника отдела закупок, торгового представителя, разнорабочего и оператора помывки крупногабаритной техники.

И о хорошем. Живущие в Калининградском зоопарке львы Тигран и Лея официально объявлены парой. А значит, есть надежда, что со временем они создадут собственный прайд. В зоопарке объединили вольеры льва Тиграна и львицы Леи, приняв решение больше не закрывать между ними задвижки. Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления. Совет да любовь!