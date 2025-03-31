Вечерний@Калининград: отмена во благо, аврал для родителей и сакуры в цвету

Уже завтра в Калининграде как минимум на два месяца уйдут с линии автобус № 33 и маршрутка № 75, а троллейбус № 2 изменит траекторию движения. Правда, горвласти утверждают, что видят во всем этом «только улучшения, которые нас ожидают с 1 апреля», поскольку корректировка маршрутов не уменьшит, а даже увеличит количество транспорта на линии и сократит время ожидания людей на остановке примерно вдвое.

Так это или нет, калининградским пассажирам по традиции придется проверять на себе, что называется, опытным путем. Символично, что старт транспортному эксперименту будет дан именно 1 апреля, в День смеха (ну, или дураков, тут уж как пойдет). И хотя горвласти уверяют, что на сей раз позаботились о том, чтобы заблаговременно предупредить калининградцев о предстоящих изменениях, развесив объявления на остановках и озвучивая их непосредственно в «упраздняемых» автобусах, есть подозрения, что завтра многим пассажирам будет совсем не до смеха. Будем надеяться, что все эти неудобства в итоге себя оправдают, а отмена окажется во благо не только в фантазиях чиновников.





К слову, поволноваться и посуетиться завтра предстоит не только пассажирам общественного транспорта, но и родителям будущих школьников. 1 апреля официально стартует приемная кампания в первые классы. Подача заявлений откроется в 10:00 часов в Калининграде, в 14:00 — в остальных муниципальных образованиях. Направить документы и заявление для поступления в школу можно очно или в формате онлайн. А 5 апреля, в субботу, родителей ждет еще одно испытание: в этот день желающим отправить детей на отдых в загородные лагеря предстоит посостязаться в скорости, бронируя онлайн путевки, которых традиционно оказывается намного меньше, чем претендентов на них. Хотя, учитывая подорожание этих самых путевок более чем на 8 тысяч, возможно, нынешняя кампания пройдет куда спокойнее предыдущих. В любом случае всем доброй охоты!





Полигон отходов ТБО вблизи поселка Жаворонково Гусевского округа с лета этого года станет главным местом утилизации отходов. Сейчас там находится самый крупный в области сортировочный комплекс, который принадлежит акционерному обществу «Утилизация мусора», возглавляемому Алексеем Ольховским. Он рассказал «Новому Калининграду», в какой зависимости от погоды находится объём полезных фракций, получаемых во время сортировки; куда попадают отобранные пластик, макулатура и металл; а также как изменились цены на вторсырьё после закрытия границ.

И о прекрасном. На набережной Музея Мирового океана в Калининграде вновь зацвели сакуры. Ежегодно это событие привлекает большое количество желающих полюбоваться розовыми цветами. В ясную погоду на фоне голубого неба они смотрятся особенно ярко. К деревьям традиционно выстраивается очередь из желающих сделать эффектный кадры. «Новый Калининград» также не удержался от соблазна запечатлеть нежную красоту. Полюбуйтесь с нами, как прекрасны сакуры в цвету!