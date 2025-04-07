Вечерний@Калининград: столичный уровень, главврач под подозрением и рекорды холода

«Догоним и перегоним столицу». Такой слоган по праву заслуживают калининградские ценники в супермаркетах. Это выяснил, что называется, опытным путем корреспондент «Нового Калининграда», побывавший в Москве и сравнивший столичные цены на продтовары с нашими.

Оказалось, что в Златоглавой некоторые продукты дороже, чем в Калининграде — например, рис, картофель, огурцы, а некоторые — дешевле: макароны, филе куриное, яйца. Но в целом итоговая стоимость продуктовых корзин не очень отличается от калининградских. Поэтому вполне можно сказать, что по «ценовым» показателям наша область находится на столичном уровне. Но есть нюанс: зарплаты в самом западном регионе катастрофически отстают от московских. И разница, прямо скажем, существенная: согласно статистическим данным, в январе среднемесячная номинальная заработная плата работников Калининградской области составила 67 316,2 руб., в то время как в столице — 156 251 руб. И на этом фоне цены «как в столице» отнюдь вселяют гордость, а уж тем более оптимизм. В этой «гонке», напротив, как-то хочется оказаться в числе «ценовых аутсайдеров».

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Во вторник стало известно, что следствие подозревает в мошенничестве главврача Детской поликлиники Виолетту Фролову. Суд избрал медику меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей запрещено приближаться ближе 100 метров ко всем отделениям и административным корпусам Городской детской поликлиники и общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по расследуемому уголовному делу. Как уточнили в суде, в отношении Фроловой «расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок. Всего в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2024 было выплачено, как полагает следствие, более 1 млн руб.» Кто тот самый педиатр, который на самом деле не работал, но получил более миллиона, суд пока не сообщает. И хотя есть вполне определенные подозрения, подождем подтверждения от суда и правоохранительных органов. Но не исключено, что дело касается самых высоких чиновников минздрава — уже бывших.

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Тем временем из администрации Калининграда «по-английски» ушел начальник отдела озеленения. Об увольнении Дмитрия Петренко стало известно лишь спустя неделю. Чиновник запомнился прошлогодним заявлением о том, что отказ от лечения городских каштанов связан со снижением численности вредителя. При этом через несколько дней выяснилось, что на ловчие пояса и феромонные ловушки просто не предусмотрели средств в бюджете. Обязанности Петренко сейчас исполняет Надежда Гончарова, бывшая ранее консультантом отдела.

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И о погоде. Зима этой весной, похоже, удалась на славу. По крайней мере, накануне в регионе впервые за полтора года был побит рекорд минимальной температуры. Холоднее всего, по данным метеостанций, 6 апреля было в Зеленоградске (-5°C) и в Черняховске (-4,6°C). В Калининграде же было зафиксировано −4,4°C (собственно, рекордный показатель). И ждать весеннего тепла калининградцам пока не стоит. По прогнозам экспертного метеопаблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ближайшие несколько дней в регионе сохранится «апрельская прохлада» с ночными заморозками. Перспектива же возвращения тепла появится не раньше, чем через 7–10 дней. Утепляемся!

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»


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