Вечерний @Калининград: очередь из застройщиков, дело против Кошевого и недотоп

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого и его знакомого. Кошевой обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Кроме того, по данным регионального СК, ему и его знакомому следствием инкриминировано мошенничество в особо крупном размере (о подробностях можно почитать здесь). Тем временем в пресс-службе регионального правительства сообщили, что губернатор Алексей Беспрозванных знаком с ситуацией и «доверяет правоохранительным органам». А теперь к другим, не менее приморским событиям уходящей пятницы.

В пятницу на региональном градостроительном совете рассмотрели рекордный по количеству объектов список, из которых шесть должны появиться в Светлогорске, два в Пионерском и ещё два в Калининграде.

В Светлогорске, в частности, намерены построить отель у серпантинного спуска, который, по мнению проектировщика, «гармонично соотносится с существующей застройкой променада»; «за неимением лучшего варианта» и с третьей попытки совет одобрил проект гостиницы на 60 номеров возле железнодорожного вокзала, а также согласился с обновлённым проектом семиэтажного дома на улице Новой.

А теперь к более «приземлённой» жилой площади. На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» после анализа самых дорогих квадратных метров в регионе решила посмотреть, что может предложить рынок областного центра тем, кто ограничен в средствах, но остро нуждается в своей квартире. Да, до центра придётся добираться не один километр, но зато можно заиметь новомодную студию (на деле же риелторы так сейчас называют крошечные гостинки). К слову, площадь самой маленькой — 12 м². В числе удобств, о которых придётся забыть, лифт, а порой и ванная комната. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»