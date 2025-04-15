Вечерний@Калининград: испытание субсидиями, горе-эксперимент и демонтаж без умысла

Накануне вечером стало известно, что в Калининградской области возобновились продажи субсидированных авиабилетов. Уже утром во вторник власти перечислили компании, у которых их можно приобрести. «В настоящее время приобрести билеты по субсидированным тарифам на рейсы из Калининграда [можно] у авиакомпаний „Аэрофлот“, „Сибирь“, „Уральские авиалинии“, „Смартавиа“ и „Северный ветер“ на сайтах авиакомпаний и в кассах. На эти цели было выделено 370 млн руб. <...> Что касается самой суммы субсидии, то правительство планирует направить письмо о дополнительном выделении средств», — сообщила пресс-секретарь губернатора области Мариам Башкирова.

А уже через час после заявления властей на сайте «Аэрофлота» закончились льготные билеты до Санкт-Петербурга на период с 30 апреля по 19 мая, при этом на площади Победы в Калининграде возле офиса компании образовалась внушительная очередь из калининградцев, рассчитывающих успеть воспользоваться долгожданной льготой. Таким образом, вновь повторилась привычная и, прямо скажем, довольно унизительная ситуация с «испытанием субсидиями», когда число желающих, как обычно, существенно превысило выделенные объемы желаемого. Есть надежда, что субсидированные билеты получится «урвать» на сайтах других авиакомпаний, но путь этот тернист и сложен, и тут уж как повезет. В любом случае жителям оторванного от «большой России» региона остается только посочувствовать. Потому что, несмотря на постоянные обещания властей всех мастей решить вопрос с субсидированными авиабилетами, менее острым он не становится.

Посочувствовать стоит и калининградским пассажирам – «жертвам эксперимента» городских властей, решивших опытным путем проверить, что будет, если упразднить сразу два автобусных маршрута и заменить их одним «подкорректированным» троллейбусным. И хотя «испытание троллейбусом» еще далеко от своего завершения, градус возмущения горожан, вынужденно участвующих в этом невеселом «квесте», неуклонно приближается к критическому уровню. Это выяснилось в ходе заседания общественного совета, где калининградские общественники, чиновники и горожане разбирались, почему после отмены автобусов №№ 33 и 75 пассажиры негодуют, на платформе change.org уже более 2000 горожан подписали петицию, выразив свое недовольство горе-экспериментом, а еще свыше 286 человек поставили свои подписи под аналогичным письменным обращением. Итог встречи: останавливаться «на достигнутом» горвласти пока не собираются, надеясь довести задуманное до конца и найти решение, которое устроило бы всех. В то же время чиновники отважились последовать рекомендации горожан и протестировали собственное нововведение на себе, проехав сегодня утром на троллейбусе-„двойке“ с прочими пассажирами. Компанию им составили также корреспонденты «Нового Калининграда». Как это было, расскажем в завтрашнем репортаже.

В продолжение транспортной темы. В ответ на открытое обращение городских активистов к главе СКР Александру Бастрыкину с призывом помочь им остановить уничтожение калининградского трамвая горвласти заверили, что ни о чем подобном они не помышляют . Однако и останавливать демонтаж неиспользуемых трамвайных путей чиновники тоже не планируют. «Мы не идём по пути уничтожения трамвайной инфраструктуры. Мы с вами точно должны понимать, что, если трамвайное полотно не эксплуатируется десять или пять, восемь, двенадцать лет, по нему завтра запустить трамвай невозможно без полной реконструкции. Это просто опасно, и те люди, которые такое решение примут, просто будут отвечать перед законодательством», — обосновал позицию горвластей председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков. Он подчеркнул, что для запуска новых маршрутов необходима «полная реконструкция» трамвайных путей, однако объём работ зависит в первую очередь от доходной части бюджета. Учитывая, что на «лишние деньги» в городской казне рассчитывать не приходится, вопрос о возрождении калининградского трамвая можно считать риторическим. А вот демонтаж путей — вполне себе решенным. Вопреки воззваниям горожан к Следственному комитету и Бастрыкину.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»