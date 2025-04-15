У «Аэрофлота» закончились льготные билеты в Санкт-Петербург на майские праздники

У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты из Калининграда в Санкт-Петербург на майские праздники. Последний билет перед Праздником весны и труда в Северную столицу возможно купить 29 апреля за 3,5 тыс. руб. Такие данные 15 апреля приводит сайт авиакомпании.

Начиная с 30 апреля и по 19 мая льготных авиабилетов в Петербург у перевозчика нет. На момент публикации новости в 12:35 остался единственный перелёт по субсидируемой цене: 5 мая в 21:50. То же самое касается обратного направления. С 28 апреля и по 12 мая субсидированных билетов из Санкт-Петербурга в Калининград в наличии нет.

При этом в Москву из Калининграда улететь по льготной цене пока что возможно. Начиная с 28 апреля авиакомпания предлагает несколько рейсов по стоимости в 2,8 тыс. руб. Перелёты из столицы в Калининград также в наличии все майские праздники, при этом количество рейсов в день разнится в зависимости от даты.

Наличие субсидированных билетов в Москву и Петербург из Калининграда. Изображение: скриншот сайта «Аэрофлота»

Как сообщают очевидцы, в 12:30 на площади Победы в Калининграде возле офиса «Аэрофлота» образовалась очередь за покупкой субсидированных авиабилетов.





Фото: очевидец

Накануне, 14 апреля, «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении. Глубина продаж составляет шесть месяцев. Билет до Москвы вновь можно приобрести за 3800 рублей, до Санкт-Петербурга — за 3500.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета.