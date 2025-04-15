У «Аэрофлота» закончились льготные билеты в Санкт-Петербург на майские праздники

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У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты из Калининграда в Санкт-Петербург на майские праздники. Последний билет перед Праздником весны и труда в Северную столицу возможно купить 29 апреля за 3,5 тыс. руб. Такие данные 15 апреля приводит сайт авиакомпании.

Начиная с 30 апреля и по 19 мая льготных авиабилетов в Петербург у перевозчика нет. На момент публикации новости в 12:35 остался единственный перелёт по субсидируемой цене: 5 мая в 21:50. То же самое касается обратного направления. С 28 апреля и по 12 мая субсидированных билетов из Санкт-Петербурга в Калининград в наличии нет.

При этом в Москву из Калининграда улететь по льготной цене пока что возможно. Начиная с 28 апреля авиакомпания предлагает несколько рейсов по стоимости в 2,8 тыс. руб. Перелёты из столицы в Калининград также в наличии все майские праздники, при этом количество рейсов в день разнится в зависимости от даты.

Наличие субсидированных билетов в Москву и Петербург из Калининграда. Изображение: скриншот сайта «Аэрофлота»

Как сообщают очевидцы, в 12:30 на площади Победы в Калининграде возле офиса «Аэрофлота» образовалась очередь за покупкой субсидированных авиабилетов. 

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Фото: очевидец

Накануне, 14 апреля, «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении. Глубина продаж составляет шесть месяцев. Билет до Москвы вновь можно приобрести за 3800 рублей, до Санкт-Петербурга — за 3500.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета.

15 апреля власти сообщили, что на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении выделили 370 млн. рублей. Льготные билеты для жителей и студентов Калининградской области можно приобрести у пяти авиакомпаний.

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