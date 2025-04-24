Вечерний@Калининград: акция не для всех, письмо Путину и гусевские инновации

Проблема «транспортной недоступности» самого западного региона России заиграла новыми гранями. Как выяснилось, помимо перманентной нехватки субсидированных авиабилетов, калининградцам приходится сталкиваться еще и с «дискриминацией» по региональному признаку со стороны железной дороги.

О неприятной ситуации поведала читательница «Нового Калининграда». По словам женщины, «сейчас при покупке через сайт РЖД есть очень интересные акции — например, „Для пассажиров 60+“ скидка 10%. Но воспользоваться скидкой не удалось, поскольку стоят звёздочки и пояснение, что акция действует „за исключением пассажиров, следующих в Калининградскую область или из Калининградской области транзитом по инфраструктуре железнодорожных администраций других стран»». «Чем мы хуже остальных россиян?» — задала калининградка риторический вопрос. В справочной на сайте РЖД признали, что на Калининградскую область действительно не распространяется ряд акций, подчеркнув, что на то имеется вполне конкретная причина. «Маркетинговые акции АО ФПК не являются льготами от государства и предоставляются за счет компании, исходя из этого АО ФПК самостоятельно устанавливает условия действия акций», — пояснили операторы. По всему выходит, что самый западный регион может рассчитывать только на льготы, да и то дозировано и по принципу «кто успел, тот и съел». А маркетинговые приемы не для нас — «географией» не вышли, видимо, и вообще проблемные слишком. Для уточнения ситуации «Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу РЖД с просьбой пояснить, чем вызваны исключения из акций для калининградских поездов. Может, заодно и узнаем, «чем мы хуже остальных россиян».





Тем временем калининградские байкеры, которым не рекомендовали ездить транзитом через Литву, закрывшую свои КПП с соседней страной для двухколесного транспорта, надеются решить вопрос с помощью президента РФ. Представители Союза мотоциклистов региона в письме на имя Владимира Путина просят «восстановить право транзитного проезда на мототранспорте для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской области, через территорию Литовской Республики, согласно ранее достигнутых соглашений между странами». В случае же невозможности данного решения байкеры рассчитывают на рассмотрение главой государства вопроса «о безвозмездном перемещении мототранспорта посредством морских линий или железной дорогой». Отметим, что о ситуации уже высказался калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, назвавший происходящее «очередной провокацией» со стороны литовских властей, которые «уже не знают, что ещё придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене». Хочется верить, что политик не ограничится лишь привычными словесными выпадами в адрес недружелюбных соседей, а еще и реально поможет байкерам решить проблему. Хотя бы оплатив им паром.





Отвлечемся от проблем и обратимся к достижениям. «Технополис GS», развернувший свои производства в Гусеве еще в бытность мэром этого города будущего губернатора Николая Цуканова, продемонстрировал новые «покоренные вершины» очередному главе региона Алексею Беспрозванных в ходе его рабочего выезда в муниципалитет. Сейчас там, как оказалось, производят всё самое инновационное - от упаковки для яиц до ноутбуков «Позитрон». Подробнее об этом рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.

Концерты топовых российских исполнителей на «Вагонке», ⅛ финала лиги МС КВН «Запад России» в «Янтарь-холле», танцевальный вечер в «Лондоне», общегородской субботник, ярмарка на острове Канта, Фримаркет в «Бастионе» — о событиях предстоящих выходных рассказываем в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».