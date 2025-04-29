Вечерний@Калининград: культурный шок, машина со Шпандина и по следам Победы

Скандальной новостью вторника стало сообщение о задержании в Москве экс-руководителя калининградской Фестивальной дирекции Ольги Акоповой (Каверзиной). Изначально информация о случившемся поступила от источника в силовых структурах, позже ее подтвердили в региональном УМВД, не назвав имени задержанной, однако обозначив ее как «директора некоммерческой организации».

По предварительным данным Ольга Акопова заключила фиктивный договор на проведение культурного мероприятия и в результате присвоила 1,2 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив. Отметим, что проектом, который организация реализовывала при поддержке данного фонда, был фестиваль «Кантата». В 2022 году Фестивальная дирекция получила на его реализацию 16,489 млн руб., в 2023-м — 16,685 млн руб., в 2024-м — 24, 271 млн руб. При этом в декабре 2024-го фестиваль «отдали» москвичам: почти 30-миллионный грант на проведение «Кантаты» в 2025 году получила московская автономная некоммерческая организация «Креативная экономика». К слову, именно в декабре прошлого года Акопова покинула Фестивальную дирекцию, перебравшись в Москву.

Комментируя задержание Ольги Акоповой, министр культуры и туризма области Андрей Ермак заявил, что говорить что-либо по этому поводу ему «достаточно сложно», поскольку неизвестны подробности дела. Во что выльется для Акоповой и ранее возглавляемой ею организации сегодняшний «культурный шок», покажет следствие. Но сам факт того, что наш регион уже в который раз оказывается в центре очередного «денежного» скандала, отнюдь не радует.

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