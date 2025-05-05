Вечерний @Калининград: заветная победа, досадное поражение и фейк о холере

Мошенники предприняли очередную попытку обмануть жителей Калининградской области якобы от имени главы региона. На этот раз к созданию фейка привлекли искусственный интеллект, заменивший слова губернатора Алексея Беспрозванных в видео о выходе Прибалтики из единого энергокольца. Речь в «подделке» идёт о вакцинации врачей против холеры. «Очень низкого качества работа», — прокомментировала пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова в своём Telegram-канале.


В понедельник одной из самых обсуждаемых тем оставались спортивные итоги прошедшей недели, среди которых были как радостные, так и не очень. Обладателем Кубка России по волейболу впервые стал калининградский «Локомотив». Команда победила «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2. Ранее лучшим результатом калининградских волейболисток было второе место в 2021 и 2022 годах. Подробности противостояния — в материале «Нового Калининграда».


«Балтика», напротив, огорчила своих фанатов, проиграв московскому «Торпедо» в матче 31-го тура Первой лиги. В случае победы над соперником калининградский футбольный клуб мог досрочно стать триумфатором подэлитного дивизиона и с первого места вернуться в РПЛ, но не получилось. А вот фотографии у Юлии Власовой получились очень яркие. Ищите знакомые лица в фоторепортаже «Нового Калининграда».


«Расплатой» за температурные рекорды апреля в Калининградской области стал очередной холодный май. Потепления, как сообщают синоптики, не стоит ждать как минимум до середины, а возможно и до конца месяца. В ближайшую же неделю в регионе ожидаются продолжительные заморозки. На уровне почвы воздух может охладиться до — 5°C. Днём насладиться теплом тоже не получится — столбик термометра не поднимется выше +10 (в лучшем случае 13°C), что на 5-8° ниже климатической нормы. Традиционные требования от мёрзнущей части населения вернуть отопление прилагаются.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

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