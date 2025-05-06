Вечерний@Калининград: коварство «Росатома», соблазн вакансий и перекрытие центра

Во вторник правительственно-журналистский «десант» наведался в Краснознаменский округ и выяснил, что там наблюдается дефицит кадров, спровоцированный, в том числе, строительством гигафабрики «Росатома» под Неманом. Сразу несколько бизнесменов пожаловались, что теряют работников, которых переманивает рублем коварный холдинг, а конкурировать с ним местный бизнес не в силах.

«Мы не можем давать зарплату больше ста тысяч. У нас нет заработков таких. А они дают такие деньги последнему человеку на конвейере», — озвучил общую претензию один из бизнесменов. Предприниматели попросили главу региона повлиять на руководство компании-обидчика, «чтобы они активизировали работу по привлечению кадров с большой России» и не «хантили» чужих сотрудников. Иными словами, за длинным рублем пусть гонятся «варяги», местное же население следует держать в строгости и аскезе и шальными деньгами не «росатомощать». Железная логика. Осталось только убедить в этом краснознаменцев.





В продолжение «зарплатной» темы. В еженедельном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, опубликованные в разделе «Работа». И на сей раз мы уделили внимание самым высокооплачиваемым вакансиям как для квалифицированного, так и для рабочего персонала. Кроме того, в обзор вошли предложения для начинающих специалистов и желающих работать неполный рабочий день. Спойлер: конкурировать с «Росатомом» в плане зарплатных предложений и здесь смогут очень немногие.





Власти разрешили строительство «горизонтальной» многоэтажки на Острове. Соответствующий документ получила от министерства градостроительной политики области компания «Специализированный застройщик „Смоленское“». В срок до 1 апреля 2033 года ей предстоит возвести около «Ростех Арены» многоквартирную 26-этажку со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. В будущем внушительном здании, которое разместится на земельном участке площадью 11,6 тыс. кв. м, в соответствии с проектом, представленном на градсовете, предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения. К слову, в марте другая компания получила разрешение на строительство еще одной высотки переменной этажности — около второго эстакадного моста. Здесь максимальная высота здания составит 25 этажей. Таким образом, активное «уплотнение» Острова продолжается полным ходом, высоток там становится все больше, а в перспективе планируется еще. В отличие от количества дорог, ведущих на «большую землю», и маршрутов общественного транспорта. Но об этом власти традиционно подумают после.





Калининградских автомобилистов, впрочем, как и «пользователей» общественного транспорта, уже в среду ждут серьезные испытания. Из-за утренних репетиций Парада Победы центр города будет перекрываться на целых шесть часов. Ограничения продлятся с 7 до 13:00. На этот период маршруты автобусов и троллейбусов будут откорректированы, трамваи же начнут курсировать только с 15.30. Аналогичная схема движения будет актуальна и в четверг, 8 мая. Подробности — по ссылке. О том же, как будет организовано движение непосредственно 9 мая, можно также узнать из нашей публикации.