Вечерний@Калининград: поезда с акциями, утро без пробок, «Балтика» без Талалаева

Для жителей Калининградской области снова стали доступны акционные скидки на поезда дальнего следования. Как говорится в ответе «Федеральной пассажирской компании» на запрос «Нового Калининграда», для возобновления их действия на территории региона ФПК провела соответствующую работу. Ранее остановка акций «была связана с технологическими особенностями функции бронирования проездных документов». В пресс-службе добавили, что «в настоящее время донастройка программного обеспечения завершена, действие акций восстановлено». Судя по информации на сайте РЖД, в настоящее время сняты ранее установленные исключения на действие скидок для пассажиров поездов калининградского направления.

Кто знает, может, если бы не жалоба читательницы «Нового Калининграда» на то, что калининградские поезда исключены из программы скидок, ФПК не стала бы возобновлять действие акций на территории региона. Иногда, чтобы проблему решить, её нужно сначала признать. Или рассказать о ней и направить официальный запрос, как сделала это наша редакция. А под лежачий камень, сами понимаете, вода не течет.

Репетиции парада Победы 8 мая в центре Калининграда не состоится. В мэрии уточнили, что движение нигде ограничиваться не будет, общественный транспорт пойдёт по привычным маршрутам. Ранее власти предупреждали, что 8 мая — резервный день для репетиции парада Победы, в случае необходимости планировалось провести её утром. Утром в среду, 7 мая, в Калининграде из-за репетиции Парада сложилась напряжённая дорожно-транспортная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в городе образовались десятибалльные заторы. Сам парад Победы состоится 9 мая. Подробнее о схеме движения транспорта в этот день читайте в нашей публикации по ссылке.

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева снова дисквалифицировали на одну игру. Он пропустит матч с «Черноморцем» в Новороссийске в 32-м туре Первой лиги. Наставник балтийцев получил красную карточку в матче с «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги. Тот матч калининградцы проиграли со счётом 0:1 и отложили вопросы о чемпионстве и возвращении в РПЛ минимум до следующей встречи. Этой весной Талалаева дисквалифицировали уже второй раз.

Продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» 35-летней давности. На очереди — третья неделя мая. В январе 1990 года в Москве открылся первый в СССР «Макдоналдс». Корреспондент «Калининградского комсомольца» Е. Яковлева посетила его и поделилась впечатлениями с читателями. «А там... Что же там? Да ничего особенного, — писала она. — Обычная булка, обычная котлета, обычная картошка, обычный сыр и мороженое. И всё наше, советское. Но почему у всего этого совершенно иной неведомый вкус, почему картошка хрустит, хлеб тает во рту, а от запаха мяса кружится голова? Почему всё так красиво, весело, нарядно? Почему улыбаются продавцы и в эйфории пребывают покупатели? Тайна? Загадка?» Ответы на эти вопросы можно почитать в нашем традиционном дайджесте по ссылке.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области