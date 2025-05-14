Вечерний @Калининград: мусорные страсти, информационная атака и снова газ

Госпредприятие ЕСОО набрало кредитов в банках, поэтому областные власти решили мусорному оператору помочь и выделить из бюджета около 800 млн рублей, чтобы ЕСОО смогло рассчитаться с долгами и процентами. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания в среду, когда депутат-коммунист Евгений Ган решил задать вопрос о выделяемых госпредприятию деньгах докладчику — вечному министру финансов Калининградской области Виктору Порембскому.

Ган поинтересовался (и спасибо огромное этому депутату, который один из немногих задает вопросы на заседаниях Заксобрания и интересуется важными темами), на какие цели госпредприятию ЕСОО планируется направить средства из бюджета: «Организация работает за счет получения платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Откуда у них 800 млн руб. кредиторской задолженности?» Ответ Виктора Порембского поразил. Выяснилось, что «для своевременных расчетов с перевозчиками» предприятие брало коммерческие кредиты в банках. «Задолженность по кредитам сложилась в объеме около 450 млн руб. Сейчас обслуживание кредитов дорогое, что тоже легло в дисбаланс по прошлому году, в этом году тоже достаточно существенно влияет на разбалансировку предприятия. Поэтому необходимо сейчас выделить субсидию, чтобы погасить кредиты, снять напряженность в части задолженности перед перевозчиками. Сумма 780 млн», — рассказал министр. Он также добавил, что в правительстве создана неофициальная рабочая группа, которая собирает материал и будет принимать решения «в части оптимизации хозяйственной деятельности, в части тарифного регулирования и в части последующего субсидирования». А произошла вся эта неприятная история, потому что «значительно увеличилось плечо перевозок отходов из-за изменения локации полигонов». Власти не могли переложить ответственность за «увеличение плеча» на население, увеличив ему плату. Поэтому ЕСОО пошло за кредитами.

Напомним, что кредиты нынче выдаются под баснословные проценты. Интересно, на что рассчитывало руководство предприятия, принимая такое решение? На то, что повысят тариф? Вряд ли, учитывая предвыборный год. На то, что потом всё равно бюджет компенсирует? Видимо. Бюджет и компенсирует. Отличная практика руководства госпредприятием. Набрать кредитов, а платит пусть налогоплательщик, то есть мы с вами. Возможно, поэтому и сменилось в середине марта это самое руководство. Хотя с трудом верится, что решение о кредитах руководитель принимал единолично. Как и не очень понятно, куда вообще смотрело профильное министерство. Ведь о том, что плечо доставки значительно увеличится, было известно еще в 2019 году, когда экс-министр экологии Олег Ступин на встрече с жителями пос. Круглово лично обещали им закрыть полигон в Зеленоградском районе к 2022 году. Правда, потом всё пошло не так. Однако об этой перспективе было известно давно, и крайне удивительно, что наши власти не просчитали такой вариант развития событий, как закрытие полигонов. Так что, по всей видимости, стоит ждать очередного роста тарифов.

Ещё один любопытный момент, связанный с «мусорной» проблематикой: в последнее время серьезно увеличилось число жалоб на так называемую «станцию перегрузки мусора» на ул. Туруханской, то есть в черте Калининграда. Жители улицы и соседних микрорайонов жалуются на отвратительный смрад со «станции», а также на полчища крыс, чаек и прочие прелести соседства с масштабной помойкой. Вероятно, и тут на ситуацию повлияли изменения в «мусорной логистике» и недальновидность чиновников от экологии. Посмотрим.

Газовики не раз обещали ввести санкции в отношении тех, кто не заключил договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Для подтверждения недобрых намерений на сайте «Калининградгазификации» появился список из 33 домов в разных населенных пунктах Калининградской области, в которых пообещали отключить газ из-за того, что договор отсутствует у большей части собственников жилья. Речь идёт о домах Калининграде (в пер. Ладушкина), Нестерове, Гусеве, Черняховске, Гурьевске, Правдинске, Зеленоградске, Светлогорске, Краснознаменске, Советске и ряде поселков. Полностью посмотреть список можно на нашем сайте по ссылке.

Как отметили в компании, большинство собственников квартир этих домов не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования. «Такие квартиры будут отключены от системы газоснабжения в мае, если не заключат договор с газораспределительной организацией. Отключение повлечет для абонента дополнительные расходы — оплату работ по отключению и последующему подключению газа», — сообщили в «Межрегионгазе». По всей видимости, угроза отключить газ направлена на более широкий круг общественности — ведь, по данным компании-поставщика, в Калининградской области не заключены договоры на техобслуживание газового оборудования у более чем 58 тысяч собственников жилых помещений. На совещаниях в органах власти не раз звучали предупреждения, что, мол, отсутствие договора может привести к опасным последствиям вплоть до пожаров и пресловутых «хлопков» газа. Однако ж немалой части населения (если судить по откликам в соцсетях) эта повинность представляется очередным побором, направленным на взимание дани с собственников жилья — как это случилось с платой за капремонт. Плату ввели много лет назад, но, как и предполагалось, с учетом инфляции эти деньги постепенно тают, а капремонта многим домам до сих пор ждать-не дождаться.

В среду ряд региональных СМИ получили электронные рассылки от (якобы) сотрудников «Водоканала», учреждения регионального минздрава и из Роспотребнадзора о том, что вода в Калининградской области заражена. К письмам прикладывались протоколы исследования воды с явными признаками подделки. В соцсетях начали появляться комментаторы с заявлениями о том, что «муж соседки принес протокол воды — смотрите, нас травят». Официальные органы отреагировали даже относительно оперативно — спустя час после запросов СМИ, а не через две-три недели, как это было раньше. Они сообщили, что всё это фейки. При этом выяснилось, что у одного из сотрудников минздрава была взломана почта, с которой шла рассылка. То есть, информационный вброс имел довольно серьезную подготовку. Надо отдать должное — в СМИ и самых посещаемых пабликах информация о якобы заражении воды в итоге не появилась. Видимо, большинство прекрасно понимает, в какие времена мы вынуждены жить.

35 лет назад в Калининградской области тоже были непростые времена, хотя с нынешними их сравнивать, по всей видимости, нет никакого смысла. Поэтому предлагаем просто в очередной раз вспомнить, чем жил регион в 1990 году. Традиционный дайджест СМИ тех времён читайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Государственный архив Калининградской области