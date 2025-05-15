Вечерний@Калининград: ревизия обещаний, трамвайные планы и двойной отчет

В четверг, 15 мая, «стукнул» ровно год с того момента, как жителям самого западного региона представили нового руководителя, направленного к нам взамен скоропостижно убывшего в столицу Антона Алиханова. Алексей Беспрозванных заявил о себе ярко, пообещав сделать Калининградскую область лучшей в стране. Как известно, обещанного три года ждут. Но это не точно, тут уж как пойдет. По крайней мере, жители Калининградской области привыкли относиться к разного рода обещаниям, особенно исходящим со стороны местных властей, весьма скептически. Потому что ждать зачастую приходилось заметно больше трех лет, а что-то не сбывалось и вовсе.

Тем не менее «копилка обещаний» региона продолжает пополняться — теперь свою «лепту» в нее вот уже год как вносит новый губернатор. Впрочем, справедливости ради заметим, что какие-то из посулов Алексея Беспрозванных были исполнены, причем в довольно сжатые сроки. Проводя очередную «ревизию» обещаний главы региона, мы поинтересовались у экспертов, как они оценивают первый год губернаторства Беспрозванных. Как выяснилось, одни видят в нём прагматика, который «не строит воздушных замков», другие — руководителя, чьи заявления пока опережают реальные дела. При этом большинство опрошенных сошлось во мнении, что «цыплят по осени считают», выводы пока делать рано, да и времени с момента назначения нового главы прошло всего ничего. Так что ждем. Но записываем.





В продолжение темы губернаторских обещаний. «Болевая точка» местных активистов — калининградский трамвай — вновь был упомянут главой региона, причем в обнадеживающем контексте. Как заявил Беспрозванных в интервью местной ГТРК, облвласти планируют не просто сохранить трамвай в Калининграде, но и модернизировать его. Правда, есть одна загвоздка: на это нужны деньги, причем немалые. Для начала 10 миллиардов. Эта сумма потребуется на модернизацию существующих трамвайных путей. Потому как по нынешним новые трамваи, которые тоже еще только предстоит приобрести, смогут ходить со скоростью не выше 7-8 км/ч. В общем, прежде чем заняться спасением трамваев, следует заручиться финансовой поддержкой федеральных властей, поскольку у местных таки денег просто нет. А пока суть да дело, городские чиновники под шумок убирают трамвайные пути. Ну а что, все равно ж их предстоит «модернизировать», так зачем же время терять.

Кстати о городских властях. Так уж повелось, что май для руководства Калининграда — привычное время для «подсчёта цыплят». Деятельность администрации и горсовета за 12 месяцев в очередной раз была скрупулёзно упакована в различного вида таблицы, проиллюстрирована накопившимися за год фото- и видеоматериалами и представлена главами округа и администрации со сцены малого зала Дома искусств 14 мая. О том, каким был для областного центра 2024 год глазами Елены Дятловой и Олега Аминова и что думает по этому поводу депутатская оппозиция, — в репортаже «Нового Калининграда».

Отвлечемся от забот, обещаний и отчетов и вспомним о «надвигающемся» уикенде. «Музейная ночь» в культурных учреждениях Калининградской области, «Вечер русского рока» в Бастионе, концерты топовых российских исполнителей NЮ в ДС «Янтарный» и Pharaoh в «Резиденции королей», заключительный домашний матч «Балтики» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые интересные события предстоящих выходных.