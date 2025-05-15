Проверка на слово: что успел пообещать и выполнить за год Алексей Беспрозванных

15 мая 2025-го исполнился год, как Алексей Беспрозванных в ранге врио губернатора возглавил Калининградскую область и пообещал сделать самый западный регион лучшим в стране. Год у власти — традиционный срок для подведения первых итогов и очередной ревизии обещаний, который давал глава региона.

«Новый Калининград» в течение года регулярно записывал обещаний губернатора: первый пакет был собран в июле, второй — в сентябре, третий — в начале 2025-го. К сентябрьской инаугурации Беспрозванных сдержал четыре своих обещания. К юбилейному сотому дню губернаторства их список увеличился ещё на пять пунктов (подробнее читайте по ссылке). Настало время провести очередную ревизию.

Выполнены или частично выполнены:

— Открытие регионального онкоцентра.

— Завершение строительства «Планеты Океан» (здание введено в эксплуатацию, открытие комплекса будет поэтапным).

— Начало работы поликлиники на Сельме.

— Постепенное обновление муниципального автопарка (для Калининграда купили новые троллейбусы).

— Обещание встречаться с жителями на регулярной основе: Беспрозванных посетил уже шесть муниципалитетов, где провёл встречи с населением и выездные заседания правительства региона.

— Наладить бесперебойность продажи субсидированных авиабилетов — билеты найти можно, но с бесперебойностью есть сложности.

— Пересмотреть диапазоны на электроэнергию и лимиты потребления для домов, которые отапливаются электричеством.

— Вернуть «Балтику» в Российскую Премьер-лигу. Калининградский футбольный клуб официально вышел в неё после ничьей с новороссийским «Черноморцем». В последней домашней игре сезона балтийцы могут оформить чемпионство Первой лиги. Однако это скорее заслуга самой команды и её наставника.

— Максимальную поддержку в рамках «Балтийского долголетия» удвоили до 1 млн рублей. Сам грантовый фонд программы расширили до 100 млн рублей.

— Обещал выделить деньги на ремонт тротуаров в Калининграде — тротуары ремонтируются.

— Обеспечить бесперебойное субсидирование морских перевозок. Росморречфлот провел в феврале конкурс на распределение субсидий на морские перевозки в Калининград на 2025 год, определена 41 организация для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в объёме 4 млрд рублей.

— Поддержка «Балтийскому Шторму»: в марте регби-клуб получил командный автобус. В этом году на стадионе на Сельме запланировали ремонт трибуны. На него выделили более 8 млн рублей.

— Алексей Беспрозванных также обещал «измерять удовлетворенность и качество работы власти через удовлетворенность человека». По итогам весеннего опроса администрация Калининграда заявила, что почти 80% опрошенных довольны работой городских властей. Исследование охватило 1000 респондентов.

Обещания «в процессе» и те, которые пока не выполнены:

— Фиксация цен при помощи «голубых/синих ценников» — цены всё равно продолжают расти, инфляция в Калининградской области выше, чем в целом по стране, несмотря на соглашения с производителями и ритейлерами.

— Карта калининградца, которая включала бы в себя существующие льготы и дополнительные преференции. Запустить первый этап обещали весной, но пока об этом не особо слышно.

— Две новых школы в регионе обещают запустить в 2025 году, школу на Благовещенской планируют открыть к 1 сентября 2025-го, как и новый корпус школы № 11 в Чкаловске. Власти Светлогорского округа хотят закончить строительство корпуса начальной школы.

— В конце февраля администрация Балтийска заявила, что подача газа конечным потребителям запланирована в 2025 году до начала отопительного периода 2025/2026. На тот момент готовность трёх котельных в муниципалитете была выше 70%. Крайний срок завершения работ на последнем объекте — сентябрь 2025 года.

— Власти планируют строительство пяти новых корпусов для четырёх загородных лагерей. Так, проект строительства одного такого для «Юности» в марте прошёл экспертизу. Помимо загородного центра им. Гайдара, объекты должны появиться также в лагерях «Алые паруса», имени Лёни Голикова и «Мечта».





Четвёртый пакет обещаний в цитатах губернатора (и не только)

— На заседании в Краснознаменске Беспрозванных поручил разобраться с транспортной доступностью муниципалитетов на востоке региона. То же самое касается и перевозок внутри муниципалитетов.

— «Договорились: приступить к ремонту фасада и внутренних помещений старого здания Детской областной больницы. Привести к такому же виду, как новый корпус».

— «Проанализировал отчёты за последние два года, вижу неоднократные наезды на автобусные остановки и на регулируемых переходах, аварии. Тревожная статистика. <...> Одно из решений — оперативная разработка комплекса мероприятий по всему региону по снижению смертности в ДТП, в том числе расширение функционала камер. Основа: 1. Цифровизация и предупреждение. Камеры ставятся не для того, чтобы заработать на штрафах денег. А для того, чтобы предотвратить возможные проблемы: не только скорость, но и проезд на красный, опасное вождение, переезд стоп-линии и так далее. 2. Приведение дорожной сети, пешеходных переходов и остановок в нормативное состояние».

— «Не оставим без внимания старый корпус школы № 11. За лето отремонтируем фасад и спортзал. После приступим к внутренним помещениям. Приведём к такому же виду, как и новый корпус».

— «В ближайшие годы в регионе реализуем 11 федеральных проектов [в сфере здравоохранения]: дополнительное оборудование для операционных, перинатального центра, расширение женских консультаций, закупка автотранспорта для выездных осмотров, меры для выявления диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Продолжим модернизацию первичного звена: ФАПы, амбулатории в малых городах и посёлках. На эти цели направят больше 4 млрд рублей».

— «По всем муниципалитетам договорились провести комплексный аудит газификации региона и формирование конкретного плана».

— «Проверил в местной „Пятёрочке“ [в Прибрежном] наличие „синих ценников“, результат не устроил. Дал поручение устранить пробел в ближайшее время. Подобные незапланированные посещения торговых сетей буду продолжать, в основном в отдалённых местах города или муниципалитетов».

— Пообещал закупить 316 единиц оборудования и медицинских изделий для Регионального перинатального центра

— Создавать точки притяжения для молодежи в Нестерове, Светлом, других округах, увеличить грантовую поддержку для ребят по основным конкурсам и выделить дополнительные средства на формирование пространств для молодёжи. «Будем создавать равномерно, охватим все муниципалитеты».

— «За лето отремонтируем трибуну [стадиона на Сельме], а в следующем году застелим базовый для клуба стадион на Сельме новым специальным покрытием с разметкой для регби. В разработке — пляжный стадион. Продолжим развивать эту арену комплексно для разных видов спорта. В перспективе сделаем её доступной не только для профессиональной подготовки, но и для любительских занятий спортом».

— «В этом году по нацпроекту отремонтируем детские сады № 7 в Черняховске и № 2 в Советске. А с первого сентября ожидаем около 12 300 первоклашек».

— «Обновим систему электроснабжения, помещения, часть кровли ЦРБ Полесска, систему водоотведения ФАПа в Сосновке, проведём капремонт ФАПа в Тургенево. Постепенно развиваем все сферы — от медицины и ЖКХ до культуры и спорта. Необходимые поручения после встречи с жителями даны, в том числе на выездном заседании правительства».

— «Начнём строить долгожданную взрослую поликлинику на бульваре Снегова, которая разгрузит ближайшие отделения, в том числе на Краснопрудной».

— «До 2030 года совместно [с Росатомом] вложим в развитие Немана около 2 млрд рублей. Благодарю генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва за визит, поддержку региона и внимание к общим проектам».

Конечно, это не исчерпывающий список обещаний, которые регулярно даёт губернатор, в том числе во время встреч с жителями в муниципалитетах. Мы зафиксировали наиболее масштабные, выполнение которых, видимо, должно сделать из Калининградской области лучший регион России (самое главное обещание Алексея Беспрозванных).

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград