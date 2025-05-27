Вечерний @Калининград: PR на картошке, новый инспектор и один на один с бедой

Губернатор Алексей Беспрозванных решил, что картофель, который производится в Калининградской области, необходимо оставить в регионе, а не продавать за его пределы. Эта новость тут же взорвала федеральные СМИ и сделала калининградского губернатора известным по всей стране. В хорошем смысле, по всей вероятности.

Во время заседания правительства Беспрозванных сказал главе регионального минсельхоза Артёму Иванову, что «по овощной группе мы себя точно не обеспечиваем», поэтому и вывозить местную продукцию пока что не следует. Сам же Иванов после заседания рассказал журналистам, что предприниматели с пониманием отнесутся к такому решению и пойдут навстречу. При этом производители, по его словам, уже увеличивают площадь своих посевов.

«Мы производим по году порядка 149 тысяч тонн картошки, — привёл данные министр. — Часть этой картошки — семенная, которая вывозится на остальную часть Российской Федерации. Продовольственной картошки у нас порядка 90 тысяч тонн. В сети ежегодно завозится порядка 18−20 тысяч тонн. Эта история не новая. Да, конечно же, наши сельхозтоваропроизводители традиционно в первую очередь обеспечивают продукцией местный рынок. Мы фиксируем небольшой вывоз той или иной продукции, в данном случае картошки, на остальную часть Российской Федерации. Что касается экспорта, это вообще незначительные цифры, погрешность».

Как уточнили позже в минсельхозе, за пределы области вывозят не более 5% картошки. Как этот объем, который теперь останется в области, поможет снизить стоимость внутри региона, пока что неясно. Поэтому вряд ли это был продуманный заранее PR-ход. Тем не менее, Алексей Беспрозванных попал на страницы федеральных изданий, которые, по всей видимости, глубина вопроса мало интересовала. С другой стороны, не всё же вологодскому губернатору светиться в прессе со своими весьма странными заявлениями.

То, что в период с весны и до августа картофель в регионе преимущественно привозной, для калининградцев давно не новость. На ценообразование влияют пресловутые рыночные условия, логистика — в особенности. Мы лишь напомним, что в апреле картофель стал самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг.

Жительница пос. Воробьево Гурьевского округа Наталья Зеленова пришла в редакцию, чтобы рассказать о своей беде — в марте от огня пострадал многоквартирный дом, в котором её семья жила с начала восстановления области. Без крыши над головой остались ребенок, 95-летняя бабушка, соседи-пенсионеры. Выяснилось, что решать проблемы должны сами погорельцы. Почему так произошло, разбирался «Новый Калининград».

Главным федеральным инспектором по Калининградской области стал Владимир Попов. Он родился в Москве в 1970 году. Образование получил в МГИМО, является кандидатом юридических наук. С 1996 по 2012 годы проходил службу в федеральных органах исполнительной власти, позже перешёл на должность начальника департамента управления президента Российской Федерации по внутренней политике. С апреля 2017-го и по август 2024-го Попов замещал руководящие должности в Государственной думе.

В традиционном еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» изучил высокооплачиваемые (относительно) предложения на рынке труда, которые появились в течение последней недели.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»