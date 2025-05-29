Вечерний @Калининград: ЕГЭ до слёз, обыски у адвокатов и планы на выходные

ЕГЭ по профильной математике закончился для многих выпускников слезами. По словам школьников, задания оказались в несколько раз сложнее, чем в прошлом году, и многих из них не было в открытом банке ФИПИ. Шокированные юноши и девушки массово жалуются на несправедливые условия экзамена, в том числе главе Лиги безопасного Интернета. Екатерина Мизулина разместила в своём Telegram-канале скриншоты многочисленных обращений. Школьники утверждают, что даже двухлетняя подготовка не позволила решить все задания, и теперь «потенциальные высокобалльники» рассчитывают максимум на 70-75 баллов. Кроме того, по мнению выпускников, уровень сложности экзамена от региона к региону был разным. Задания, не позволившие набрать высокие баллы, выпускники называют «гробами».


В отношении члена Калининградской областной коллегии адвокатов Марии Бонцлер возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). По версии следствия, в 2024 году женщина передавала спецслужбам недружественного государства сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известными в силу адвокатской деятельности. Мария Бонцлер взята под стражу. В её жилище, а также в квартирах ещё ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски.


Калининградская «Балтика» стала вторым клубом Первой лиги по средней посещаемости домашних матчей прошедшего сезона. Согласно статистике, в среднем матчи «Балтики» в сезоне 2024/2025 посещали 14 200 зрителей. Заполняемость «Ростех Арены» составила 46%. Максимальная посещаемость была зарегистрирована в матче с московским «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги. Игру с трибун посмотрели 30 112 зрителей. Минимальное количество болельщиков за минувшую кампанию — 8 315 человек. Лидером по средней посещаемости домашних матчей стал волгоградский «Ротор». Он опередил «Балтику» на 192 пункта. При этом средняя заполняемость «Волгоград Арены» составила 34%.


«Афиша Нового Калининграда» подготовила традиционный обзор мероприятий на ближайшие выходные. Калининградцев и гостей города приглашают посетить «экскурсию к органу», послушать песни Roxette в филармонии, посмеяться на стендап-концерте, разукрасить себя в парке «Юность» и принять участие в благотворительном забеге. Те, у кого после всего этого останутся силы, могут отправиться на «Школьный дискач» для выпускников всех лет.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

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