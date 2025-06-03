Вечерний @Калининград: министры о пляжах и крысах, топ работ, зарплат и городов

В рейтинге городов мира по качеству жизни Калининград оказался на 159-м месте из 263, уступив в российском сегменте топа только Нижнему Новгороду (его разместили на 146 позиции). Москва при этом стала 195-й, а Санкт-Петербург — 212-м. В лидерах Гаага, Гронинген и Люксембург. В конце списка расположились Тегеран, Манила и Лагос. В исследовании, как сообщается, оценивались такие показатели, как покупательская способность, уровень безопасности, здравоохранения, стоимость проживания, показатели климата и загрязнения, стоимость недвижимости по отношению к доходу, доступность транспорта. Данные для анализа, судя по всему, брали из официальной статистики.


Она же в очередной раз «порадовала» жителей региона, сообщив о том, что в марте среднемесячная номинальная заработная плата составила в Калининградской области 72 446,7 руб. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 15,8%. Ответил Калининградстат и на популярный вопрос, где же столько платят. Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые в финансовой и страховой деятельности — 126 525,2 руб. «Отстают» от них, но остаются в топе специалисты в сфере информации и связи (107,9 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (89,9 тыс. руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (83,7 тыс. руб.).


Высокооплачиваемые позиции, опубликованные в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал в еженедельном обзоре. К примеру, монтировать и обслуживать кондиционеры предлагают за 80-120 тыс. рублей, а заниматься финансовыми вопросами «Калининградгазификации» — за 80-90 тысяч. Подробности ищите по ссылке.


На сегодняшний день пляжи Калининградской области — лучшее предложение в России по соотношению цены и качества. О том, что регион может при условии хорошей погоды легко обскакать отечественных конкурентов, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в ходе рабочего выезда по приморским городам. Вместе с министром пляжную инфраструктуру в первый рабочий день лета осмотрел и оценил «Новый Калининград».


Жители улицы Заречной в Гурьевске уже несколько лет жалуются в администрацию на станцию перегрузки отходов, расположенную за высоким забором ровно через дорогу от кирхи Нойхаузена. Размещение станции в непосредственной близости от жилых домов стало для проживающих там людей большой проблемой, а некоторые следствия такого соседства поначалу они даже не могли прогнозировать. По их словам, «полчища крыс», перебегающих со станции к соседнему ручью и обратно, начинают бросаться на прохожих, а колония чаек не только растаскивает по округе мусор, но и уничтожает всю мелкую живность в радиусе километра.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

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