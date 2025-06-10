Вечерний @Калининград: деградация ГВС, МИД про транзит и он такой один

Всего один из порядка 2300 выпускников Калининградской области, сдававших ЕГЭ по профильной математике в этом году, смог набрать 100 баллов. Как сообщили в региональном минобре, максимальный результат получил ученик гурьевской «Классической школы» Максим Перепелкин. Похоже, жалобы выпускников на сложность экзамена были небезосновательны, ведь в прошлом году стобалльников по математике было четверо. Средний тестовый балл по региону составил 66,74, годом ранее показатель был на уровне 67,73. «Всего» один балл разницы в министерстве посчитали не столь существенным, чтобы делать выводы о сложности заданий, добавив, что конечный результат могут изменить так называемые «Президентские дни» для пересдачи. Стоит отметить, что жаловались школьники не на первую часть заданий, которая как раз и позволяет набрать тестовые 70 баллов, а на вторую — с заданиями повышенного и высокого уровней сложности. Как раз из-за этих «гробов», как называют их выпускники, многие из них, несмотря на длительную допподготовку, не смогли преодолеть 80-балльный порог, лишь немного опередив тех, кто ограничился подготовкой в рамках школьной программы.

Министерство иностранных дел России дало разъяснения по транзиту через Литву по загранпаспортам старого образца. Ссылаясь на устные заверения Литвы, в МИДе отметили, что для железнодорожного транзита по УПД ЖД через территорию республики наличие десятилетнего паспорта необязательно. Это же заявляло и Генконсульство Литвы в Калининграде. При этом осенью 2025 года в странах Евросоюза планируют ввести Систему въезда и выезда. Она подразумевает электронный сбор данных путешественников. В перспективе страны объединения могут унифицировать требования к паспортам иностранных граждан. Видимо, подготовиться стоит заранее.

Борцы за сохранение калининградского трамвая не опускают руки. После очередных жалоб с их стороны председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с уничтожением трамвайного движения в Калининграде. Ранее в СУ СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о халатности. Однако заместитель прокурора Василий Безденежный отменил постановление. В настоящее время указанное решение обжалуется следственными органами СК России. Бастрыкин поручил и.о. руководителя калининградского СУ СК РФ Дмитрию Канонерову повторно возбудить дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Стоит ли ждать иного результата, выполняя одни и те же действия, вопрос открытый.

О том, что жители Московского района Калининграда, воду для которых «Водоканал» забирает из Преголи, год испытывают проблемы, «Новый Калининград» ранее уже сообщал. Горожане рассказывают, что поступающая в квартиры горячая вода не достигает нормативной температуры, а по ряду адресов она ещё и течь стала тонкой струйкой. Более того, водонагревательное оборудование в теплопунктах домов начало быстро засоряться и выходить из строя, из-за чего забили тревогу управляющие компании. Их представители обращались в министерство регионального контроля и в прокуратуру Московского района (жалобу туда подписали сразу семь УК), но проблема не разрешилась. После этого Ассоциация «Городские управляющие компании ЖКХ», в которую входит уже 18 таких организаций, направила губернатору Алексею Беспрозванных обращение. Что из этого вышло, выяснял «Новый Калининград».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»