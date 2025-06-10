Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об уничтожении трамвая в Калининграде

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по сообщениям об уничтожении трамвайного движения в Калининграде. Поводом для этого стали сообщения о демонтаже рельсов на проспекте Победы. Об этом написал пресс-служба СКР в своём телеграм-канале.
В релизе СК отмечается, что в комментариях Информационного центра ведомства в ВК размещено сообщение о несогласии калининградцев с прекращением трамвайного сообщения. Так, в городе функционирует всего два маршрута, а остальные линии законсервированы. Администрация города, вместо развития экологически чистого транспорта, расширяет автомобильные дороги и вводит в эксплуатацию новые автобусы. При этом «в мае текущего года на одной из улиц начат демонтаж трамвайных путей» (имеется в виду проспект Победы — прим. «Нового Калининграда»). Обращения калининградцев в профильные структуры не принесли результатов.
СК также пишет, что сообщения о разрушении трамвайной инфраструктуры уже получали распространение в интернет-среде. Бастрыкин ставил это на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В СУ СК России по Калининградской области возбуждалось уголовное дело по статье о халатности.
«Заместитель прокурора Калининградской области Безденежный Василий Петрович отменил постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время указанное решение обжалуется следственными органами СК России и.о. областного прокурора Родину Владимиру Анатольевичу», — говорится в сообщении Следкома.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя калининградского СУ СК РФ Дмитрию Канонерову повторно возбудить дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения планируется контролировать в центральном аппарате СКР.
О том, что на проспекте победы идёт «разрушение трамвайной линии», стало известно в мае 2025 года. По сообщениям читателей, там выломали рельсы, а выкорчёвыванием шпал занимался экскаватор.
В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.
В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.
В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело.Власти Калининграда заявляют, что не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить.