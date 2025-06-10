Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об уничтожении трамвая в Калининграде

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по сообщениям об уничтожении трамвайного движения в Калининграде. Поводом для этого стали сообщения о демонтаже рельсов на проспекте Победы. Об этом написал пресс-служба СКР в своём телеграм-канале.

В релизе СК отмечается, что в комментариях Информационного центра ведомства в ВК размещено сообщение о несогласии калининградцев с прекращением трамвайного сообщения. Так, в городе функционирует всего два маршрута, а остальные линии законсервированы. Администрация города, вместо развития экологически чистого транспорта, расширяет автомобильные дороги и вводит в эксплуатацию новые автобусы. При этом «в мае текущего года на одной из улиц начат демонтаж трамвайных путей» (имеется в виду проспект Победы — прим. «Нового Калининграда»). Обращения калининградцев в профильные структуры не принесли результатов.

СК также пишет, что сообщения о разрушении трамвайной инфраструктуры уже получали распространение в интернет-среде. Бастрыкин ставил это на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В СУ СК России по Калининградской области возбуждалось уголовное дело по статье о халатности.

«Заместитель прокурора Калининградской области Безденежный Василий Петрович отменил постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время указанное решение обжалуется следственными органами СК России и.о. областного прокурора Родину Владимиру Анатольевичу», — говорится в сообщении Следкома.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя калининградского СУ СК РФ Дмитрию Канонерову повторно возбудить дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения планируется контролировать в центральном аппарате СКР.

О том, что на проспекте победы идёт «разрушение трамвайной линии», стало известно в мае 2025 года. По сообщениям читателей, там выломали рельсы, а выкорчёвыванием шпал занимался экскаватор.

В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело.