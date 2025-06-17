Вечерний @Калининград: два по сто, мусорные переговоры и стечение обстоятельств

Министерство образования Калининградской области огласило результаты ЕГЭ по русскому языку. Из 4800 сдававших его выпускников максимальные 100 баллов смогли набрать двое. Годом ранее стобалльников было вдвое больше. Средний показатель при этом не изменился и вновь составил 60 баллов. Опираясь на эти данные, в минобре отмечают стабильность результатов. «В этом году стобалльные результаты продемонстрировали школьники не только из лицеев и гимназий, но и из обычных школ муниципальных образований нашей области», — заявила министр образования Светлана Трусенёва. Особенно выделила руководитель минобра ученицу средней общеобразовательной школы Зеленоградска Марию Матвиец, первой в регионе набравшую 200 баллов на экзаменах по двум предметам: химии и русскому языку. Министр пожелала девушке «поступить в тот университет, о котором она мечтает». Выпускники, результаты которых пока не позволили им приблизиться к мечте, получат второй шанс в так называемые «Путинские дни» 3 и 4 июля.

В том, что благоустройство перед спорткомплексом «Юность» в Калининграде до сих пор не завершено, нет вины подрядчика. Это лишь стечение обстоятельств. Такое объяснение дала журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Среди тех самых обстоятельств: необходимость провести археологические раскопки и корректировку проекта в пользу местных производителей, а также в связи с заменой парковочного оборудования. Был и третий фактор — истекли технические условия сетевых организаций, из-за чего была назначена повторная экспертиза. При этом сити-менеджер подчеркнула, что «нам не нужно повторение Макс-Ашманн-парка» и назвала новый срок завершения работ у «Юности» — третий квартал текущего года. До этого закончить благоустройство планировали до 30 апреля 2024-го.

Станция перегрузки отходов в калининградской промзоне на улице Туруханской привлекла к себе внимание ещё два года назад, когда сотрудники прокуратуры выяснили, что площадка стала похожа на настоящую свалку. Весной этого года сигналы от проживающих в непосредственной близости от станции калининградцев стали громче. Главным их требованием стал перенос источника запаха, разбрасывающих мусор птиц и бегающих грызунов в другое место. В минприроды поначалу пообещали подыскать для станции новое место, но потом чиновники выяснили, что это не так-то просто. За тем, как проходили переговоры между общественниками и чиновниками, наблюдал «Новый Калининград».

В свежем обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал актуальные предложения недели. По традиции мы отобрали высокооплачиваемые вакансии для рабочих специальностей, квалифицированного персонала, начинающих специалистов, а также предложения со свободным графиком. К примеру, начальнику строительного участка обещают до 170 тыс. рублей, а сборщику корпусной мебели — до 100.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»