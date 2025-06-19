Вечерний @Калининград: тарифы в рост, погорельцы и новый владелец «Домины»

Власти Калининграда вернулись к «резонансному» вопросу повышения стоимости льготного проезда в городском транспорте. Перед тем, как принять непопулярное решение на заседании совета депутатов, болезненную тему обсудила постоянная комиссия по местному самоуправлению и социальной политике, заседание которой прошло накануне. Горвласти предложили следующий вариант стоимости льготных проездных билетов: городские льготники — 450 рублей, федеральные льготники — 1000 рублей, многодетные родители — 700 рублей, городские школьники — 20 рублей за одну поездку. К слову, это те же самые расценки, которые местные власти уже пытались утвердить зимой (для пенсионеров, например, проезд подорожает в полтора раза), но тогда что-то пошло не так. Теперь, судя по всему, они настроены более решительно. По заявлениям «начальника транспортного цеха» мэрии Антона Романова, ждать больше нельзя. Как это, правда, сочетается с заявлениями председателя горсовета Олега Аминова о том, что Калининград живёт довольно-таки неплохо, с бюджетом у него всё в порядке и т.п., не очень понятно. Впрочем, противоречивость заявлений властей уже вряд ли кого удивляет.

Кстати, вступить в спор с представителями правящей «Единой России» традиционно попытались городские коммунисты — депутат Тамилла Чернышева обратила внимание, что за школьников платят их родители и предложила отсрочить решение о повышении детских тарифов. На что получила уже традиционно невежливое (мягко говоря) недовольство Олега Аминова. За дискуссией следил корреспондент «Нового Калининграда», подробности о том, кто за кого, а кто против, можно узнать по ссылке.

Депутат окружного Совета Зеленоградска Леонид Кухарев стал единственным владельцем компании «Магистраль», которая застраивает сквер у областной прокуратуры на ул. Горького в Калининграде. По данным ЕГРЮЛ, соответствующая запись была внесена в реестр 17 июня 2025 года. Как отмечает портал Rugrad, представитель Кухарева сообщил, что компания намерена достроить отель в сквере. «О планируемом объеме инвестиций говорить пока рано, отметил собеседник издания», — сообщил портал.

Гостиницу в начале улицы Горького начали строить в 2014 году, её планировали открыть к ЧМ-2018 под итальянским брендом Domina. Комплекс собирались ввести в эксплуатацию сначала в конце 2016-го, затем срок перенесли на конец 2017-го, а потом стройку и вовсе законсервировали. Разрешение на строительство при этом продлевалось. Согласно документации, первоначально инвестору разрешили построить разновысотное здание в 5-9 этажей с двухуровневым подземным паркингом. Что построят на этом месте в конечном итоге, представить страшно, ведь Леонид Кухарев известен весьма масштабными проектами. В частности, его фирма построила огромный 12-этажный жилой комплекс на 464 квартиры на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, д. 11, известный как «высотка на кольце на Донского» (директором компании-застройщика значилась депутат Зеленоградского окружного Совета от КПРФ Елена Вакуленко). Его компания получила право построить жилой комплекс из трёх корпусов общей площадью 30 тыс. кв. метров на 307 квартир в Зеленоградске на ул. Потемкина. Также Кухарев имеет отношение к компании, которая строит семиэтажный дом около эстакадного моста напротив Музея изобразительных искусств. И так далее, тому подобное. Учитывая довольно мощный бэк Леонида Кухарева, можно предположить, что в итоге в сквере около прокуратуры появится нечто масштабное — реальная домина.

Отметим, что Кухарев в 2020 году возглавил список КПРФ на выборах в окружной Совет Зеленоградска, однако после регистрации выбыл из списка и в итоге выиграл выборы как самовыдвиженец по одному из одномандатных округов. Елена Вакуленко была выдвинута КПРФ и прошла в Совет по одномандатному округу. Также КПРФ в Зеленоградске представляют бизнесмены Станислав Авраменко и Рустам Касумов. Как говорится, почувствуйте разницу между калининградскими и зеленоградскими депутатам-коммунистами: не все представители КПРФ в Калининградской области одинаково коммунистические, встречаются среди них и капиталисты.

Правительство Калининградской области провело специальное совещание, посвященное проблеме с осадком в воде, поступающей из Преголи. В настоящее время «Водоканал» проводит масштабные исследования, чтобы выяснить причины, по которым в системе водоснабжения появляется осадок. Об этом рассказал замглавы администрации областного центра Максим Федосеев в четверг на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

«Как и обещали, организовали совещание в правительстве Калининградской области по рассмотрению коллективного обращения управляющих компаний», — рассказал Федосеев. По его словам, совещание прошло под руководством вице-премьера Рольбинова, и «все необходимые решения были приняты». «Выслушали „Водоканал“, что действительно исходная вода в последнее время была более жесткой, чем обычно, скажем так. На сегодняшний момент ситуация сильно улучшилась. Но всё равно принято министром строительства и ЖКХ региона Черномазом решение провести полное обследование причин, предпосылок, чтобы этого больше не возникало», — отметил чиновник. Он добавил, что предприятие нашло «серьезных исполнителей» и заключило договор на обследование воды в разных режимах. Почему «Водоканал» до этого делал вид, что всё в порядке, не очень понятно. Возможно, его представители наслушались анекдотов про то, как Петька и Василий Иванович от белых прятались.

«Новый Калининград» продолжает следить за судьбой жителей дома № 36-38 с улицы Артиллерийской в Калининграде, где в марте 2023 года случился сильный пожар. В ходе его ликвидации здание залили от крыши до подвалов, а жильцов пришлось спешно расселять по квартирам маневренного фонда. Сегодня в здании идёт ремонт, но ситуация остаётся сложной. Жители судятся с властями, поскольку считают, что в доме невозможно жить из-за плесени. В начале июня группа активистов получила на руки определение, которое вынесла судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда в Санкт-Петербурге. Документом погорельцы поделились с редакцией «Нового Калининграда».

Выступление МОТа в ДС «Янтарный», концерт «Каспийского груза» в «Резиденции королей», выставки в Калининградском историко-художественном музее и «Воротах», «кинохиты» в филармонии, театрализованное представление в поселении викингов «Кауп», Международный день йоги на «Ростех Арене» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» делимся списком самых увлекательных событий предстоящих выходных.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»