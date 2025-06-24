Вечерний@Калининград: отмененный демонтаж, «утраченный» фонтан и ретрораспродажа

Борцы за сохранение брусчатки в Калининграде сегодня могут отпраздновать маленькую победу. Следом за экс-губернатором Алихановым судьбой брусчатки озаботился и нынешний глава региона Алексей Беспрозванных, который во вторник пообещал не допустить демонтажа брусчатого покрытия при ремонте улицы Галицкого.

«Понимаю, какое большое значение для калининградцев имеет культурное наследие нашего города. Ещё при обсуждении ремонта два месяца назад сказал Елене Дятловой максимально сохранить исторический облик и обязательно обсудить всё с жителями. В планах демонтажа не было», — заверил глава региона. Внимание губернатора к историческому облику города, конечно, не может не радовать. Однако еще в апреле Беспрозванных заявлял следующее: «Такого плана улицы, как на Галицкого, здесь требуется полная реконструкция. Если мы сделаем тротуары, мы увидим, что и дороги здесь в плохом состоянии». А ровно неделю назад сити-менеджер Калининграда четко заявила о намерении горвластей снять брусчатку на улицах Галицкого и Радищева в течение текущего и следующего года. В данном контексте не совсем понятно, как у нас налажена коммуникация между правительством области и горадминистрацией. Но очень хочется верить, что между двумя структурами попросту произошло недопонимание. И что «отмененный демонтаж» на Галицкого не окажется отвлекающим маневром для ликвидации «под шумок» брусчатки на Радищева. Насчет нее же губернатор ничего не обещал.





Если судьба брусчатки на данный момент вызывает осторожный оптимизм, то будущее фонтана-чаши в сквере около Калининградского морского рыбопромышленного колледжа отнюдь не кажется радужным. И власти Калининграда, и инвестор, который займется благоустройством сквера, и даже известный городской культуролог настроены весьма категорично: фонтан в его нынешнем виде себя изжил и подлежит ликвидации либо замене на скульптуру или монумент-фонтан (по примеру зубров у КГТУ). Что думают по поводу грядущего «облагораживания» территории, долгие годы находившейся в весьма запущенном состоянии, калининградцы и как проходило обсуждение концепции благоустройства на площадке «ГорПросвет», рассказываем в нашем материале . Спойлер: горожане просят оставить фонтан «как есть», не вырубать деревья и не превращать сквер в место для «массовок».





В Калининградской области выставили на продажу ретроавтомобили 40-х годов прошлого века. Как утверждают местные краеведы, автопарк принадлежит коллекционеру, создателю первого в области частного музея Владимиру Яновскому. Предприниматель собирал их долгие годы. При этом на вопрос о распродаже коллекции Яновский ответил, что ничего пока комментировать не будет. Подробности — в нашей публикации





В еженедельном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал высокооплачиваемые предложения рынка труда, опубликованные в разделе «Работа». На этот раз в подборке оказались варианты для рабочих специальностей, квалифицированных специалистов, а также соискателей без опыта работы. Подробнее об условиях, которые предлагают работодатели, — в нашем традиционном мониторинге

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»