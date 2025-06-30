Вечерний@Калининград: сюрприз от «ГорТранса», приговор трамваю и прогноз для СНТ

Не прошло и двух лет, как вновь встал, что называется, ребром, вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. С соответствующим запросом обратился в региональную Службу по государственному регулированию цен и тарифов «Калининград-ГорТранса». Скромничать в компании не стали, предложив поднять расценки сразу на шесть рублей.

«Новый этап обсуждения расценок обусловлен необходимостью учета текущих экономических условий и роста издержек перевозчиков», — обосновали обращение транспортников в службе, напомнив, что в предыдущий раз тарифы повышали в июле 2023-го. В ближайшие два месяца представленные «Гортрансом» расчеты и выкладки подвергнутся «тщательному изучению». Однако уже сейчас понятно, что очередного повышения цен калининградцам не избежать. Достаточно вспомнить, что на днях городской Совет депутатов Калининграда одобрил повышение тарифов льготного проезда в городском транспорте даже без обсуждения.  Интрига лишь в том, одобрит ли служба по тарифам запрос транспортников в полной мере или убедит их «поумерить аппетиты».

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В продолжение темы общественного транспорта. Несмотря на все попытки защитников калининградского трамвая отстоять маршрут на проспекте Победы, где «под шумок» неторопливо демонтируют рельсы, надеяться на счастливый исход, пожалуй, больше не стоит. «В связи с низким для трамваев пассажиропотоком, отсутствием масштабного нового жилищного строительства и аварийным состоянием рельс в районе пр-та Победы — восстановление трамвайного маршрута в указанном районе не планируется», — заявила горадминистрация в ответе на запрос «Нового Калининграда». Судя по приведенным аргументам и обоснованиям, «приговор» окончательный и обжалованию не подлежит. Даже несмотря на вмешательство главы СКР. Ну, хотя бы попытались.

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Дачный сезон – 2025 встретил садоводов и огородников не только затяжными холодами, но и более суровой действительностью: в этом году в силу вступили несколько довольно жестких нововведений, которые затрудняют жизнь садоводов. Что изменилось, есть ли будущее у дачных обществ Калининграда — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с председателем Союза садоводов Калининградской области Вадимом Сафроновым.

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В Калининградской области состоялась первая «Музыкальная экспедиция», организованная известным российским виолончелистом Борисом Андриановым. Музыкальные исполнители мирового уровня дали концерты в разных точках региона, выбрав самые необычные. На экваторе фестиваля коллектив под руководством Андрианова побывал в посёлке Храброво. Как прошёл «Тихий концерт» в кирхе Святой Барбары — в репортаже «Нового Калининграда».

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В Зеленоградске с 26 по 29 июня прошёл заключительный перед финалом этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Ознаменовался он в первую очередь отнюдь не курортной погодой. Штормовой ветер сопровождал и медальные матчи, вмешиваясь в ход состязаний. Несмотря на капризы стихии, калининградские волейболистки отстояли свое право называться лучшими. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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