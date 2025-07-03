Вечерний @Калининград: игра в наперстки, нововведения июля, День города и «Девчата»

Накануне «Новый Калининград» рассказал печальную историю (увы, ставшую уже традиционной) про транспортную недоступность оторванного от остальной территории России региона — жители Калининградской области продолжают испытывать проблемы с покупкой субсидированных авиабилетов при планировании путешествий на глубину более недели. Дополнительные вопросы вызвали комментарии областных и федеральных властей по поводу суммы, которая была выделена на субсидирование перевозок на калининградском направлении: в правительстве региона говорили о 770 млн руб., в федеральном — о миллиарде, предназначенном для «пассажиров, проживающих в Калининграде». Редакция направила запросы в Росавиацию и Правительство РФ. И на удивление в обоих случаях пресс-службы отреагировали очень оперативно.

Росавиация сообщила, что в 2025 году на фактические перевозки в Калининград предусмотрено 692,3 млн руб. В рамках этой суммы по льготным билетам перевозятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров. Причем ведомство не разделяет калининградцев и те самые отдельные категории (в них входят многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью), поэтому не может точно сказать, сколько жителей полуэксклава смогли воспользоваться возможностью по более-менее сносной цене побывать на основной территории страны. «По решению Минтранса и Росавиации на калининградские маршруты предоставлено дополнительное финансирование в объеме 370,36 млн руб. (около 71 тыс. билетов). В рамках бюджетного процесса на 2026-2028 года Росавиация планирует запросить дополнительные средства на маршруты в/из Калининграда», — пообещали в федеральном агентстве и сообщили, что две авиакомпании с 3 июля «планируют добавить в продажу билеты на направлении Калининград — Москва на июль-август».

Читатели «Нового Калининграда» проверили — действительно в четверг утром в продаже появились субсидированные билеты на август у компании S7. Однако купить их на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей), увы не смогли: лимит оказался весьма ограничен. Как заметил читатель, это напомнило ему знаменитую игру в наперстки: покупаешь билеты на одну дату, но при оплате они уже пропадают, покупаешь на другую — пропадают билеты для детей и т.п.

Ближе к вечеру четверга пришёл ответ и из пресс-службы Правительства РФ — там подтвердили, что на субсидирование калининградского направления выделено 692,3 млн рублей (такие же данные предоставлены Росавиацией). А вот еще 301,4 млн руб. «выделено в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок», приобретать льготные билеты по этой программе «могут пассажиры всех категорий (все граждане РФ) без привязки к необходимости иметь регистрацию (прописку) в Калининградской области». То есть, сообщение Правительства РФ о миллиарде для «пассажиров, проживающих в Калининграде» в итоге не соответствует действительности. А очень было бы неплохо, чтобы соответствовало. Ибо Калининградская область (напомним тем, кто обитает в пределах Садового кольца) общих границ с Россией не имеет.

«Программа есть, деньги есть, все остальное коммерческая тайна. На мой взгляд программа не работает, субсидированный билет должен быть доступен каждому жителю в любое желаемое время. Когда нет прозрачности, тогда одни общие фразы. Очень печально! А мы ведь все поверили!» — так прокомментировала ситуацию одна из читательниц в сообществе «Нового Калининграда» «ВКонтакте». Почему власти не могут наладить механизм поддержки людей, которые оказались в фактической изоляции от остальной страны? Вопрос остается открытым.

В июле в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затрагивают многие сферы жизни — от ЖКХ и ипотеки до трудового стажа, цифровой безопасности и школьной формы. Кроме того, начнут замораживать деньги причастных к диверсиям граждан и компаний. Блокировка средств и другого имущества наступит, если будет достаточно оснований подозревать физлицо или организацию в причастности к диверсионной деятельности. В общем, не стоит забывать, в какое время мы живем: теперь диверсантов не только в сериалах по телевидению показывают. Подробности — в нашем обзоре.

Мероприятия ко Дню города на различных площадках Калининграда, большой-трибьют концерт группы «Звери» в исполнении Kelvin в «Бастионе», выступление Игоря Саруханова в «Янтарь-холле», мюзикл «Девчата» в Музыкальном театре, фестиваль «Янтарный сабантуй» на поляне у развлекательного комплекса «Собрание» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях первых июльских выходных. Что касается более подробной программы Дня города — познакомиться с ней можно по ссылке.

«В сибирский поселок приезжает юная повариха Тося Кислицына — открытая, веселая и наивная девушка. Она сует свой нос во все дела, не стесняется отпускать колкие шуточки и умеет за себя постоять. Местный красавец-бригадир Илья Ковригин спорит, что влюбит в себя дерзкую девчонку...» Знакомый сюжет повести Бориса Бедного, воспетый в легендарной советской комедии «Девчата», вновь ожил — но теперь в ритме мюзикла. Калининградский Музыкальный театр подарил зрителям свежий взгляд на любимую историю. Премьера мюзикла «Девчата» (12+) состоится 4, 5 и 6 июля, а на генеральном прогоне побывала фотокрреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»