Вечерний @Калининград: обыск у журналистки, плюс поликлиника и бренность бытия

В Калининграде прошёл обыск у журналистки Екатерины Ткачёвой, которая сотрудничала с рядом региональных изданий. Признанное иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ издание Sota Vision утверждает, что Ткачёва сотрудничала также и с ним. Правозащитник и бывший кандидат в губернаторы Калининградской области от партии «Яблоко» Роман Морозов (у него 28 мая проходил осмотр помещения по месту жительства) сообщил «Новому Калининграду», что официально Ткачёву не задерживали и обещали в скором времени отпустить. От более подробных комментариев он отказался, предложив редакции связаться с представителями ФСБ. Источник в ФСБ факт задержания «Новому Калининграду» подтвердил. Однако от подробностей представители ведомства воздержались, предложив подождать комментарий федерального управления. «Новому Калининграду» связаться с Екатериной не удалось.

В 2008 году именно Екатерина Ткачёва стала инициатором публикации про судьбу матери-одиночки Александры Бадаловов — 17 лет назад эта история прогремела на всю область. Работница табачной фабрики в возрасте 41 года (тогда это считалось очень поздно) родила девочек-близняшек и после роддома оказалась буквально на улице — декретных и пособий на ребенка на съем жилья не хватало. Женщину ненадолго приютил кризисный центр в Пионерском, ей посоветовали отдать детей на время в Дом ребенка, а самой устроиться на работу и обзавестись жильём. Александра так и сделала: вернулась на табачную фабрику, сняла комнату в общежитии и попыталась вернуть своих дочерей. Однако отдавать их ей отказались — сказали, что необходима регистрация по месту жительства, которой у матери не было. Благодаря публикации Екатерины Ткачёвой историю подхватили другие региональные СМИ. Правда, закончилась она не так радужно, как начиналась. Но в 2017 году об Александра вновь напомнила Екатерина, которая поддерживала с ней связь все эти годы (подробнее читайте на нашем сайте по ссылке).

РБК сообщает, что обыски прошли не только у калининградской журналистки — в Иркутской области силовики пришли к правозащитнику Хроменкову, он побывал в СК. Также обыски прошли у карельского журналиста Поташова и в «Револьт-центре» в Сыктывкаре.

Еще лет десять назад новость об обыске у представителя СМИ вызвала бы бурление в массах, акции протеста и даже (возможно) консолидацию профессионального сообщества. Сегодня такими историями уже, увы, никого не удивишь. Что говорить, если в нашей стране уже даже федеральные министры совершают самоубийства. Такие нынче времена.

В среду, 9 июля, для пациентов обещают открыть новую детскую поликлинику на ул. Молодой Гвардии в Калининграде. Горвласти, правда, обещали открыть её в День города, 4 июля. А губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале писал, что это состоится 1 июля. Сроки в итоге сдвинулись по непонятным причинам, объяснить которые в правительстве не пожелали. Впрочем, радует тот факт, что обещанного в этом случае пришлось ждать всего несколько дней, а не несколько лет, как в случае с другими нашими медучреждениями.

Здание будет относиться к поликлиническому отделению № 1, основной корпус которого находится на ул. Трибуца. «Сюда переезжают 14 875 детей, — рассказала и.о. главного врача Городской детской поликлиники Ирина Кузнецова. — Здесь будет открыто 12 педиатрических участков. 11 сотрудников „переезжают“ с Трибуца сюда вместе с своими участками. На 12-м педиатрическом участке сейчас трудоустраивается новый врач-педиатр. Остальные остаются на Трибуца». Для 12 педиатров предусмотрено шесть кабинетов, приём будут вести в две смены. На первом этаже расположены кабинеты узких специалистов (травматолога, ортопеда, лора), массажный кабинет, кабинеты ЛФК, врача неотложной помощи, фельдшера доврачебного приёма, инфекционный кабинет и пункт забора крови. На втором этаже — кабинеты участковых педиатров и узких специалистов (невролога, эндокринолога, окулиста, уролога, невролога и стоматолога), комплекс физиопроцедурных кабинетов, прививочный кабинет, кабинеты забора венозной крови, ультразвуковой и функциональной диагностики. Учреждение, по словам Ирины Кузнецовой, получило большую часть оборудования.

В общем, вроде бы всё хорошо и готово к открытию, что не может не радовать. Но, наверное, стоит подождать завтрашнего дня, чтобы не сглазить.

В Черняховском округе зарплату 80 тыс. обещают платить электрогазосварщику. В круг обязанностей сотрудника будут входить выполнение электросварочных, газорезных и других работ совместно с бригадой. Промышленная прачечная, оказывающая услуги по стирке, глажке и комплектованию, ищет гладильщицу постельного белья. Работать необходимо по графику 2/2 с 8:00 до 20:00. Зарплата сдельная (от 50 до 60 тыс.)... В традиционном обзоре «Нового Калининграда» можно узнать, как высокооплачиваемые вакансии имеются в нашем регионе, а за какую работу готовы платить совсем мало.

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Женщины барокко» (0+), которая представляет «блистательный образ России XVIII века, времени правления великих российских императриц — от „дщери Петровой“ Елизаветы до Екатерины Великой». В экспозиции представлено порядка 200 предметов из коллекции музея-заповедника «Петергоф».

Экспозиция разделена на две контрастные смысловые части: «бренность бытия» и «многоцветный маскарад жизни». Мир барокко наполнен изысканными метафорами и аллегориями. Выставка-праздник, выставка-размышление, предлагая «женский взгляд» на историю XVIII века, оставляет место для интерпретаций, сообщают в музее. На открытии выставки побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова, посмотреть фоторепортаж можно по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»