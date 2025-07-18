Вечерний@Калининград: философский вопрос, пакет с пакетами и дорого-богато

В комитете Госдумы по молодежной политике отказались разъяснить, в чем заключается разница между понятиями «национализм» и «агрессивный национализм». Об этом говорится в ответе комитета на официальный запрос «Нового Калининграда». Здесь стоит напомнить, что мы с мая пытаемся разобраться, в чем разница между этими понятиями, но сталкиваемся со странным сопротивлением и перекладыванием ответственности с ведомства на ведомство.



Дело в том, что в регионе решили внести поправки в госпрограмму «Молодежь», включив агрессивный национализм в список идеологий, которым необходимо противостоять (и более того — формировать систему нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих это противостояние обеспечить). А вот простой национализм (который ранее был такой идеологией) из госпрограммы исключить. В региональном правительстве нас на нашу просьбу объяснить, в чем же разница и какие ориентиры будут прививать молодежи, вежливо отправили в Госдуму — мол, на местах просто внесли в документы то, что приняли наверху. И вот там наверху должно быть виднее. Но всё оказалось не так просто. Во-первых, в комитете Госдумы по молодежной политике, который и был тем самым, кто инициировал изменения «наверху», заявили, что «толкование терминов не относится к их компетенции». Но тут же истолковали в свою пользу Закон о СМИ, разъяснив, что «редакция имеет право запрашивать информацию только о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц». Здесь обратим внимание законодателей, что слова «только» в законе «О СМИ» нет.

Во-вторых, разве принятие законов — это не деятельность Госдумы? Или в Госдуме уже принимают какие-то поправки, вообще в них не вдумываясь? А «на местах» их принимают, потому что приняли «в верхах»? Подмахнули, не глядя, что говорится? И кто чему именно будет противостоять, вообще не понятно. Между тем, тема очень непростая и скользкая. И во многом философская (читайте комментарий эксперта-философа в нашей публикации, которая вышла на этой неделе).

Впрочем, в Госдуме нам «дополнительно сообщили, что термин „агрессивный национализм“ используется в тексте Концепции внешней политики Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Так что будем писать запросы на получение информации дальше. Должны же мы знать, оправдали у нас в стране уже национализм или нет.

Страны Евросоюза одобрили 18-й санкционный пакет против России, который присоединился к предыдущим пакетам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас, которая назвала очередные ограничения со стороны Евросоюза «одними из самых сильных». Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета — уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза. Ранее глава МИД Литвы призывал ввести «жесткие санкции» против РФ, чтобы в дальнейшем можно было выдвигать Москве «ультиматумы». 18 пакет, как ранее заявлял Президент Литвы Гатанас Науседа, «касается энергетики, банков, так называемого „теневого флота“».

Удивление тут вызывает не только тот факт, что почему-то в соседних государствах до сих пор полагают, будто с Россией можно говорить «ультиматумами». Но также удивляет, что каждый раз наши соседи угрожают, что санкции будут всё жестче и жестче. Помнится, еще после первых санкций, введенных в 2014 году, некоторые представители общественности, заламывая руки, пророчили россиянам, что скоро они будут есть одну лебеду. Но почему-то не случилось. Жить, конечно, легче не стало совсем. Но и до лебеды пока вроде далеко, что не может не радовать в ситуации, когда радости мало.

Тот факт, что на Руси по прежнему довольно людей, кому жить хорошо в любых условиях (хоть на этой неделе и утвердили 18-й пакет) красноречиво подтверждает очередной обзор дорогих домов от «Недвижимости Нового Калининграда». На этой неделе мы вновь «прикоснулись» к роскоши Малиновки. Годом ранее самый дорогой объект стоил здесь 53 млн рублей. В 2025-м верхний предел вырос более чем в четыре раза — до 220 млн рублей. За пару сотен миллионов можно стать обладателем «умного дома» с собственным именем и впечатляющим внешним и внутренним убранством. Подробности — в нашем обзоре. Хотя, конечно, хотелось бы посмотреть и на людей, которые это продают и могут купить.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»