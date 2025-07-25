Вечерний @Калининград: следственные дела, морские пейзажи и дорогие дома

И.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонерова в пятницу, 25 июля (в этот день следователи отмечают профессиональный праздник) пообщался с журналистами и рассказал много интересного. В частности, стало известно, что против экс-руководителя Фонда капремонта Олега Туркина «собраны убедительные доказательства вины» и по его делу проходят семь человек. «Это дело не дойдет до суда, потому что оно большого объема, — мы его довезем до суда, не переживайте», — сказал Канонеров. Что касается дела бывшего замминистра здравоохранения Наталии Берездовец, то его посчитали сложным в доказывании и требующим человеческих ресурсов и временных затрат. При этом Канонеров не заметил, что после смены губернатора выросло число уголовных дел против сотрудников правительства Антона Алиханова, но признал, что уголовные дела в минздраве вызывают общественный резонанс. «Мы видим, что очень много есть нерешенных проблем, нерешенных вопросов в области здравоохранения. Наверное, и соответствующая реакция из того, и в том числе уголовно-правовая», — заключил он.

Затронули и злободневные транспортные темы — разрушение трамвайных сетей и увеличение происшествий с электросамокатами. Если по первому в Следкоме пообещали дать правовую оценку в отношении действий мэрии, то по второму прозвучало мнение о необходимости принятия взвешенного решения, которое помогло бы сократить число аварий с тяжёлыми последствиями и уйти от полного запрета СИМ.

В арт-пространстве «Бастион» в Калининграде в начале июля открылась выставка художницы Оксаны Соловьевой (0+). На ее полотнах в основном природа: леса, поля и, конечно, много моря. Художнице 57 лет, и впервые она занялась живописью всего четыре года назад. Оксана всю жизнь проработала бухгалтером и «не рисовала даже в детстве». Все изменилось, когда её внучка начала ходить в изостудию. «Видя, какие шедевры выходят из рук четырехлетних детей, впервые ощутила желание попробовать самой. Если уж получается у малышей, возможно, получится и у меня. Потом внучку увезли в другой город, и у меня появилось свободное время. <...> В июле 2021 года я пошла в ту же студию и сразу, без изучения каких-либо основ, стала рисовать — как чувствую», — рассказала художница. Интервью с ней можно прочитать по ссылке на нашем сайте.

С 1 по 3 августа на летней сцене Центрального парка культуры и отдыха пройдёт XVIII Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (0+). Хэдлайнерами фестиваля организаторы называют американского мультиинструменталиста Квентина Мура, группу Brazzaville из США и грузинскую певицу Меги Гогитидзе. Подробнее о «звёздном составе» — по ссылке.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь отправившись в посёлок Морское на Куршской косе. Возможность жить в единении с природой, глядя из окон на лис и кабанов, обойдётся вам в 28 — 120 млн рублей. Годом ранее самый дорогой объект стоил здесь 250 млн. Что предлагают в Морском — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и с сайта cian.ru