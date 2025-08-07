Вечерний @Калининград: дорогой бензин, изменчивые ценники и старая черепица

Летом 2024 года власти Калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «синие (голубые) ценники» с фиксированной стоимостью на 26 продовольственных товаров первой необходимости. Условиями предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых сетей и магазинов: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ и из-за рубежа, на цену которых влияют логистические затраты.

Инициатива хорошая, но подкачала реализация — фиксированные цены устремились вверх и оказались не такими уж и постоянными и фиксированными. Как выяснил корреспондент «Нового Калининграда», по ряду товаров за год цены выросли на 10-65,6 руб. «Метаморфозы» при этом сопровождаются строчкой «региональная программа доступных цен» на ценнике. Подробнее о «зафиксированных» ценах — по ссылке.

2024.04 бензин, заправка, автоза.jpg

Не зафиксировались и цены на бензин — во время визита на АЗС в четверг выяснилось, что за месяц он подорожал практически на всех автозаправках города, на которых «Новый Калининград» проводит мониторинг. Дизельное топливо на некоторых заправках подорожало незначительно, на АЗС «Идель» и «Народной заправке» цены на «дизель» остались прежними, а на «Лукойле» снизились за счет скидки по акции «Янтарная выгода». О изменениях цен — читайте по ссылке.

2023.09 правдинск, крыша, черепи.jpg

Вторичное использование исторической керамической черепицы на довоенных объектах при муниципальных и государственных контрактах практически невозможно, однако смысл в сохранении строительных материалов всё-таки есть. «Использовать старую черепицу в нашей работе мы не можем. Это намного проще делать в частном строительстве, поэтому уцелевшую черепицу мы иногда передаём частникам», — пояснил Михаил Тимошенко, возглавляющий компанию «Мироздание», восстанавливающую в регионе объекты РПЦ. Подробности о черепичных нюансах — по ссылке.

афига.jpg

Летний кинопоказ на территории «Ростех Арены», «Матрёшка Пати» в «Лондоне», хип-хоп-фестиваль музыки и танца в клубе «Склад», трибьют-концерты в «Бастионе» и «Лондоне», стендап в кафе-баре «ЧИЛ&НТАНО», День льва в Музее искусств — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем подборку самых ярких событий предстоящих выходных.

профессор.jpg

В среду, 6 августа, на 90-м году ушел из жизни профессор, доктор философских наук Леонард Александрович Калинников — выдающийся ученый, посвятивший свою жизнь изучению философии Канта. Начиная с 1974 года года Леонард Александрович принимал самое активное участие в подготовке и проведении ежегодных Кантовских чтений. В 1990 году он был избран президентом Кантовского общества России. В 1997 году вышло издание сочинений И. Канта в 3-х томах, подготовленное при участии профессора Калинникова. «Новый Калининград» собрал воспоминания тех, кто близко знал Леонарда Александровича, кому он помог выбрать свой путь в жизни и науке, для кого он стал образцом настоящего ученого и просто хорошего человека.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и БФУ им. Канта

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter