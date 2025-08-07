Вечерний @Калининград: дорогой бензин, изменчивые ценники и старая черепица

Летом 2024 года власти Калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «синие (голубые) ценники» с фиксированной стоимостью на 26 продовольственных товаров первой необходимости. Условиями предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых сетей и магазинов: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ и из-за рубежа, на цену которых влияют логистические затраты.

Инициатива хорошая, но подкачала реализация — фиксированные цены устремились вверх и оказались не такими уж и постоянными и фиксированными. Как выяснил корреспондент «Нового Калининграда», по ряду товаров за год цены выросли на 10-65,6 руб. «Метаморфозы» при этом сопровождаются строчкой «региональная программа доступных цен» на ценнике. Подробнее о «зафиксированных» ценах — по ссылке.





Не зафиксировались и цены на бензин — во время визита на АЗС в четверг выяснилось, что за месяц он подорожал практически на всех автозаправках города, на которых «Новый Калининград» проводит мониторинг. Дизельное топливо на некоторых заправках подорожало незначительно, на АЗС «Идель» и «Народной заправке» цены на «дизель» остались прежними, а на «Лукойле» снизились за счет скидки по акции «Янтарная выгода». О изменениях цен — читайте по ссылке.





Вторичное использование исторической керамической черепицы на довоенных объектах при муниципальных и государственных контрактах практически невозможно, однако смысл в сохранении строительных материалов всё-таки есть. «Использовать старую черепицу в нашей работе мы не можем. Это намного проще делать в частном строительстве, поэтому уцелевшую черепицу мы иногда передаём частникам», — пояснил Михаил Тимошенко, возглавляющий компанию «Мироздание», восстанавливающую в регионе объекты РПЦ. Подробности о черепичных нюансах — по ссылке.





Летний кинопоказ на территории «Ростех Арены», «Матрёшка Пати» в «Лондоне», хип-хоп-фестиваль музыки и танца в клубе «Склад», трибьют-концерты в «Бастионе» и «Лондоне», стендап в кафе-баре «ЧИЛ&НТАНО», День льва в Музее искусств — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем подборку самых ярких событий предстоящих выходных.





В среду, 6 августа, на 90-м году ушел из жизни профессор, доктор философских наук Леонард Александрович Калинников — выдающийся ученый, посвятивший свою жизнь изучению философии Канта. Начиная с 1974 года года Леонард Александрович принимал самое активное участие в подготовке и проведении ежегодных Кантовских чтений. В 1990 году он был избран президентом Кантовского общества России. В 1997 году вышло издание сочинений И. Канта в 3-х томах, подготовленное при участии профессора Калинникова. «Новый Калининград» собрал воспоминания тех, кто близко знал Леонарда Александровича, кому он помог выбрать свой путь в жизни и науке, для кого он стал образцом настоящего ученого и просто хорошего человека.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и БФУ им. Канта