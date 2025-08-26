Вечерний@Калининград: невидимые нарушения, потоп без претензий и провал на неделю

«Слона-то я и не приметил». Пожалуй, эта знаменитая фраза из басни Крылова весьма метко характеризует ситуацию, сложившуюся на Острове.

Местные жители жалуются на экскурсионные автобусы, нагло паркующиеся у остановки общественного транспорта «набережная Ветеранов» и создающие серьезные неудобства пассажирам последнего. «Туристические автобусы паркуются прямо около остановки. И где должен парковаться общественный транспорт?» «Так еще и мотор не отключают, сидишь на остановке и прямо перед носом выхлопная труба-дыши на здоровье выхлопными газами», наперебой возмущаются «островитяне».

При этом городские власти никаких нарушений не видят и утверждают, что заранее позаботились о предотвращении «подобных нарушений». По крайней мере, это следует из официального ответа мэрии на запрос «Нового Калининграда». «По результатам проверки 20-21 августа факты нарушений не выявлены. В целях недопущения подобных ситуаций администрацией оборудована специализированная парковка для экскурсионных автобусов по ул. Октябрьская напротив Синагоги. Остановка туристических автобусов, осуществляющих организованные перевозки пассажиров по экскурсионным маршрутам, на городских остановках разрешена на срок не более 5 минут в соответствии с Правилами дорожного движения. Контроль за их соблюдением относится к компетенции ГИБДД», — прокомментировали ситуацию в Комитете городского развития и цифровизации. Вот такие параллельные реальности получаются.





Все хорошо в Калининграде, по мнению городских властей, и с работой коммунальных служб. Тех самых, которые занимались устранениями последствий ливня, обрушившегося на регион с 24 на 25 августа. Потоки воды затопили обширные территории, традиционно отправив «на дно» с несколько десятков автомобилей. Подтопления после ночного ливня в Калининграде были зафиксированы как на центральных улицах города, так и на окраинах, и ликвидировать большую часть из них удалось лишь к вечеру. Тем не менее глава администрации Елена Дятлова осталась довольна работой коммунальщиков . «Всё, что у нас есть, и оборудование, и люди, все вышли на работу в городе. Это было отработано быстро, оперативно. Коллеги, работая здесь в администрации, распределяли объекты, координировали работу вместе с „Водоканалом“ и отрабатывали по проблемным точкам. Мне сегодня упрекнуть людей не в чем. Их количество мы не подсчитывали. Нашей задачей было оперативно организовать работу», — сообщила Дятлова. В общем, главное, что власти довольны. А на всех все равно не угодишь.

Меж тем калининградский «Водоканал» оказался во вторник в «провальной» ситуации. Во всех смыслах этого слова. На улице Чайковского образовался внушительный провал, в который провалилась спецтехника коммунального предприятия. По стечению обстоятельств дыра в асфальте оказалась неподалеку от того места, где в начале прошлого года случилась коммунальная авария, в ликвидации которой принимали участие как раз-таки специалисты «Водоканала». Тогда в зелёной зоне со стороны улицы Чайковского также возник провал глубиной шесть метров, разобраться с которым сумели лишь во второй половине февраля. Впрочем, сегодняшний инцидент к прошлогоднему отношения не имеет, уверяют в пресс-службе предприятия. Тогда «корень бед» был в коллекторе. Теперь же «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети. Тем самым не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь, и образовалась крупная утечка под землей, далее подмытие грунта и в результате провал на дорожной сети», — отмечается в комментарии коммунальщиков. На данный момент проезд по улице перекрыт, а на устранение проблемы уйдет примерно неделя. Если обойдется без «сюрпризов», конечно.





Газеты 35 лет назад усердно боролись с нетрудовыми доходами. Читатели активно им в этом помогали. Вот, например, выдержи из письма в «Калининградскую правду» В. Воронова: «Мне часто приходится бывать на Северном вокзале. И неизменно видишь тут, как бойко торгуют спекулянты индийским чаем, сигаретами... И не из-под полы торгуют, как принято обычно говорить о дельцах, наживающихся на дефиците. Открыто. И не какие-то там старушки да старички-пенсионеры добывают себе личную копейку на черный день. А промышляют молодые, пышущие здоровьем люди. Им бы стоять у станка, пахать землю, водить машины». Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца » и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя сентября





В Каштановом парке, из которого в конце 2024 года городские власти принудительно выселили несанкционированный блошиный рынок, в конце текущей недели завершается первый этап благоустройства. Подрядная организация — компания «Техстрой Проект» —пообещала закончить работы в пятницу, 29 августа. Как выглядит территория сегодня, показываем в нашем фоторепортаже

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова, Иван Марков / «Новый Калининград»