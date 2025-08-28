Вечерний@Калининград: трамвайные баталии, утроенный ноль и выходные близко

Несмотря ни на что и вопреки всему, калининградские активисты продолжают «биться» за сохранение трамвайных маршрутов в городе. Представители инициативной группы направили новое коллективное обращение в Минтранс РФ с просьбой остановить «безосновательное разрушение трамвайной инфраструктуры» в городе и включить ремонт трамвайных путей на проспекте Победы в перечень первоочередного восстановления маршрутов с последующим восстановлением линии трамвая до Тенистой аллеи.

«После полного разрушения трамвайной линии на пр-те Победы вернуть сюда трамвай в будущем будет практически нереально. Будет утрачена возможность провести трамвай в западную, активно растущую окраину города. Напротив, сохранение трамвайных путей и землеотвода позволит отремонтировать эту трамвайную линию с минимальными расходами», — подчеркивают в письме защитники калининградского трамвая. Их отчаянное упорство в попытке «достучаться до небес» вызывают уважение и… сочувствие. Потому что, учитывая, сколько уже подобных обращений было направлено в различные инстанции, вера в возможность чудесного воскрешения трамвая близится нулю. Впрочем, надежда умирает последней, а дорогу осилит идущий. Может, на этот раз сработает?





В Калининградском областном драматическом театре накануне стартовал 22-й фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Открылся он спектаклем о любви, «которая сильнее социальных предрассудков и даже самой смерти», — «Ромео и Джульетта» (16+). Можно ли найти что-то новое в очередном прочтении шекспировской трагедии, почему «нынче умные люди молчат» и какие еще сюрпризы готовит фестиваль, рассказываем в нашем материале с открытия «Балтийских сезонов».

Калининградская «Балтика» 27 августа провела третий домашний матч сезона. На этот раз в кубковой встрече футболисты Андрея Талалаева встретились с московским ЦСКА. Это была игра третьего тура Пути РПЛ. Матч завершился обидным проигрышем. И по итогам трёх туров Пути РПЛ Кубка России у балтийцев по-прежнему ноль очков и последнее место в турнирной таблице. Как проходила игра с «армейцами», рассказываем и показываем в фоторепортаже.





Опен-эйр «Территория мира — Территория музыки» на острове Канта, фестиваль рока в «Бастионе», гастрономический праздник «Гроздь» в Светлогорске, День гуляния по крышам в Музее янтаря, шоу трёх роялей в «Янтарь холле», День города в Гвардейске — традиционный обзор «Афиши Нового Калининграда» поможет не пропустить самые яркие события уходящего лета.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»