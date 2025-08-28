Вечерний@Калининград: трамвайные баталии, утроенный ноль и выходные близко

Несмотря ни на что и вопреки всему, калининградские активисты продолжают «биться» за сохранение трамвайных маршрутов в городе. Представители инициативной группы направили новое коллективное обращение в Минтранс РФ с просьбой остановить «безосновательное разрушение трамвайной инфраструктуры» в городе и включить ремонт трамвайных путей на проспекте Победы в перечень первоочередного восстановления маршрутов с последующим восстановлением линии трамвая до Тенистой аллеи.

«После полного разрушения трамвайной линии на пр-те Победы вернуть сюда трамвай в будущем будет практически нереально. Будет утрачена возможность провести трамвай в западную, активно растущую окраину города. Напротив, сохранение трамвайных путей и землеотвода позволит отремонтировать эту трамвайную линию с минимальными расходами», — подчеркивают в письме защитники калининградского трамвая. Их отчаянное упорство в попытке «достучаться до небес» вызывают уважение и… сочувствие. Потому что, учитывая, сколько уже подобных обращений было направлено в различные инстанции, вера в возможность чудесного воскрешения трамвая близится нулю. Впрочем, надежда умирает последней, а дорогу осилит идущий. Может, на этот раз сработает?

itnaqzjbp3jxgx8ay6o18xbrf2s1b0ys (1).jpg

В Калининградском областном драматическом театре накануне стартовал 22-й фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Открылся он спектаклем о любви, «которая сильнее социальных предрассудков и даже самой смерти», — «Ромео и Джульетта» (16+). Можно ли найти что-то новое в очередном прочтении шекспировской трагедии, почему «нынче умные люди молчат» и какие еще сюрпризы готовит фестиваль, рассказываем в нашем материале с открытия «Балтийских сезонов».

c2md8zno4klo2jsng3uerp74iz1tey6u (1).jpg

Калининградская «Балтика» 27 августа провела третий домашний матч сезона. На этот раз в кубковой встрече футболисты Андрея Талалаева встретились с московским ЦСКА. Это была игра третьего тура Пути РПЛ. Матч завершился обидным проигрышем. И по итогам трёх туров Пути РПЛ Кубка России у балтийцев по-прежнему ноль очков и последнее место в турнирной таблице. Как проходила игра с «армейцами», рассказываем и показываем в фоторепортаже.

zepxs1gnkwhwcb0vwpmtpm4y50tmgwe9 (1).jpg

Опен-эйр «Территория мира — Территория музыки» на острове Канта, фестиваль рока в «Бастионе», гастрономический праздник «Гроздь» в Светлогорске, День гуляния по крышам в Музее янтаря, шоу трёх роялей в «Янтарь холле», День города в Гвардейске — традиционный обзор «Афиши Нового Калининграда» поможет не пропустить самые яркие события уходящего лета.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter