Вечерний@Калининград: янтарная невыгода, не цитируемый губернатор и дурновкусица

На этой неделе «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра, где сравнил цены на бензин и дизтопливо с показателями двухмесячной давности. Результаты оказались несколько огорчающими — бензин за это время подорожал на всех заправках, причем рост на одной из них составил до пяти рублей за литр. Цены на дизтопливо также выросли на всех АЗС, кроме заправок «Лукойла». Однако и «Лукойл» преподнёс неприятный сюрприз — во вторник стало известно, что акция «Янтарная выгода», устанавливающая специальные цены на топливо для калининградцев, больше не предусматривает скидок на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100. В сети АЗС оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Подробнее о метаморфозах цен на бензин — читайте по ссылке.





Губернатор Алексей Беспрозванных потерял одну позицию в августовском рейтинге «Медиалогии», заняв предпоследнее место по цитируемости среди глав субъектов СЗФО. Оказался глава региона и в числе аутсайдеров в общероссийском рейтинге, обосновавшись на 71-й строчке из 89-ти возможных. Стоит упомянуть, что сейчас топ возглавляют губернаторы крупных регионов (Сергей Собянин — Москва, Андрей Воробьёв — Московская область, Рустам Минниханов — Татарстан, Александр Беглов — Санкт-Петербурга) или тех субъектов, где ведутся боевые действия (Вячеслав Гладков — Белгородская область, Александр Хинштейн — Курская область, Денис Пушилин — ДНР и т.д.).

Отдельно можно выделить главу Вологодской области Георгия Филимонова, занявшего 22 место в общероссийском рейтинге и 3 — в рейтинге глав СЗФО. Почему вологодский глава оказался в рейтингах цитируемости — здесь особого понимания не надо. Ведь Филимонов известен своими управленческими решениями и экстравагантным поведением, вызывающими у немалой части россиян определенное недоумения, — к примеру, запретом абортов или сокращением часов продажи алкоголя до двух часов в будни. Также губернатор Вологодской области демонстрировал публике бюст и пять портретов Иосифа Сталина в рабочем кабинете, показывал приемы карате и читал рэп на английском языке на День молодёжи. В общем, похоже, сделал всё, чтобы взобраться на вершину рейтинга цитируемости. В таком контексте можно только порадоваться за Алексея Беспрозванных, который явно не стремится к хайпу и не особо любит «своё лицо в свежих газетах». Рейтинг в целом, хорошо олицетворяют одну известную пословицу «меньше слов — больше дела».

Концертный зал областной филармонии недавно отметил свой 45-летний юбилей. И более двадцати лет это культовое для города учреждение возглавляет Виктор Бобков. Человек, сочетающий, казалось бы, несочетаемое: энциклопедическую образованность и способность лавировать в дебрях хозяйственных проблем, гуманитарный склад ума и умение закручивать гайки. В общем, беседа о военно-музыкальной эпопее полковника музыкальной службы Бобкова получилась нескучной. Почитать интервью можно по ссылке.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили оператор по изготовлению сэндвич-панелей, врач по спортивной медицине, инфекционист, дезинфектор и охранник ГБР. Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»