Вечерний@Калининград: губернатор за год, бензин за неделю и брусчатка за день

20 сентября исполнился год, как Алексей Беспрозванных официально стал восьмым губернатором Калининградской области. Всего же у власти он находится 16 месяцев. За это время он успел многое пообещать: какие-то обещания он выполнил, какие-то находятся в процессе выполнения, а к каким-то и вовсе находятся в статусе «запланированных». Пресс-служба правительства Беспрозванных отмечает, что за год работы Калининградская область успела подняться сразу в нескольких рейтингах — к примеру, по оценке соцэкономположения (с 45 на 40 место). При этом не упоминаются другие, менее «приятные» показатели. Так, в свежем рейтинге по доходам населения РИА «Новости» регион оказался в конце списка — на 70 месте с чистой медианной зарплатой ​​54 357 руб., на которую можно приобрести два фиксированных набора товаров и услуг. Отметим, что ряд политиков высказались практически единогласно об итогах года губернатора. Хорошую оценку главе региона поставили Евгений Мишин (ЛДПР), Юрий Шитиков («Справедливая Россия»), Андрей Кропоткин («Единая России») и Владимир Вуколов («Партия пенсионеров»). О том, что Беспрозванных, скорее, не справился с вызовами, заявил только Максим Буланов (КПРФ). Подробнее читайте по ссылке на нашем сайте.





Интересная ситуация вокруг брусчатки на ул. Галицкого сложилась буквально за день. 24 сентября в комитете городского развития и цифровизации горадминистрации сообщили, что власти приняли решение не перекладывать брусчатку. В ответе на запрос за подписью первого зама главы администрации Игоря Шлыкова говорилось, что инженерные коммуникации во время капремонта будут обустраиваться за пределами проезжей части, поэтому без снятия покрытия можно вполне обойтись. При этом днём ранее в адрес редакции поступил ответ на тот же запрос от комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подписанный его председателем Антоном Романовым. В этом ответе мэрия предоставила прямо противоположные сведения — комплекс работ по устройству дождевой сети также включает в себя перекладку брусчатого камня. «Переобулись» ли чиновники за день и какие манипуляции на самом деле они намерены совершить с брусчаткой — вопрос открытый. Редакция «Нового Калининграда» обратилась в администрацию городского округа за уточнением.

Во вторник, 23 сентября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на АЗС Калининграда. В сравнении с показателями от 15 сентября бензин и дизельное топливо вновь подорожали. Рост цен составил от 30 копеек до 2 рублей за литр в зависимости от марки топлива и сети. При этом бензин имеется в наличии на всех заправках, за исключением сети «Р&Н», где вновь наблюдаются проблемы с АИ-92. Подробнее — по ссылке.





В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — вторая неделя октября.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»