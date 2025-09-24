Первый год Беспрозванных: что пообещал, успел и пока не сделал губернатор

20 сентября исполнился год, как Алексей Беспрозванных официально стал восьмым губернатором Калининградской области. Всего же у власти он находится 16 месяцев. «Новый Калининград» провёл очередную ревизию обещаний главы региона, а также поинтересовался у экспертов, как бы они оценили первый год Беспрозванных.



Редакция в течение года регулярно записывала обещания губернатора: первый пакет был собран в июле, второй — в сентябре, третий — в начале 2025-го. К сентябрьской инаугурации Беспрозванных выполнил как минимум четыре из тех домашних заданий, которые он сам себе дал. К юбилейному сотому дню губернаторства их список увеличился ещё на пять пунктов. Последняя ревизия исполненных главой региона обещаний была проведена в годовщину его переезда в Калининградскую область.

Выполненные обещания:

— завершено строительство «Планеты Океан». Новый корпус Музея Мирового океана открыли в августе, хотя изначально планировали сделать это в середине апреля;

— введена в эксплуатацию поликлиника на Сельме, открыта детская поликлиника на улице Молодой Гвардии;

— муниципальный парк общественного транспорта постепенно обновляется. Так, в конце августа Правительство РФ выделило областным властям 500 млн рублей на закупку 20 троллейбусов. К 1 ноября по поручению премьер-министра от профильных федеральных министерств ожидаются предложения по обеспечению транспортной доступности региона и обновлению трамвайной сети Калининграда;

— губернатор продолжает встречи с населением. За год своего срока он провёл выездные заседания правительства региона в девяти муниципалитетах: в Советском, Балтийском, Славском, Полесском, Краснознаменском, Гвардейском, Нестеровском и Светловском округах;

— субсидированные билеты в наличии есть, однако их раскупают достаточно быстро. Росавиация сообщала, что в 2025 году Калининградской области предусмотрели более 133 тысяч льготных билетов, однако уже к 12 августа 86% из них были реализованы. В конце лета Алексей Беспрозванных поручил Александру Рольбинову обращаться за субсидиями в том случае, если распродано более половины от всех билетов. О том, что пошло не так с региональной программой льготных авиаперевозок, можно прочитать по ссылке;

— пересмотрены диапазоны тарифа на электроэнергию и увеличены лимиты потребления для домов, которые отапливаются электричеством;

— максимальная поддержка в рамках «Балтийского долголетия» удвоена до 1 млн рублей. Сам грантовый фонд программы расширили до 100 млн рублей;

— перезапущена программа «Восток». Лимиты по ней увеличили вдвое — до 100 млн рублей в качестве льготных кредитов. В июле на её реализацию предусмотрели 800 млн рублей;

— продолжается ремонт тротуаров в Калининграде;

— по итогам конкурса в начале 2025 года Росморречфлот определил 41 организацию, которая получила субсидии на морские перевозки грузов. В общей сложности из федерального бюджета выделили 4 млрд рублей. При этом в августе стало известно, что Счётная палата РФ выявила нарушения при распределении льгот;

— «Балтика» вернулась в Премьер-лигу и уже успела навести там шума: после девяти туров калининградский клуб идёт третьим с 17 очками в активе. Следует отметить, что влияние губернаторских решений на успехи команды минимально, однако внимание к балтийцам Беспрозванных уделяет большое. По итогам игры с «Локомотивом» в пятом туре РПЛ глава региона пообещал Андрею Талалаеву новое поле для тренировок. Поддержка «Балтийскому Шторму» тоже оказывается. У регби-клуба уже появился командный автобус. Сейчас ожидается ремонт трибуны и кровли стадиона на Сельме;

— в регионе открылись три новых корпуса школ. Новые здания получили школы № 58 на улице Благовещенской, № 11 в Чкаловске и № 1 в Светлогорске;

— жители Советска перестали жаловаться на вонь, исходящую от полигона в Барсуковке. По крайней мере, в комментариях на странице губернатора. Сам он также отмечал отсутствие обращений по этому поводу во время своей прямой линии в июле.

Обещания «в процессе» и те, которые пока что не выполнены:

— работы над «Картой калининградца» планируют завершить до конца 2025 года. В конце лета власти заявили о «финальном этапе». Сейчас правительство области ведёт приём заявок от бизнеса на участие в проекте. Для этого необходимо заполнить анкету;



— газификация Балтийска, похоже, выходит на финишную прямую. В газопроводе, протянутом в муниципалитет, уже есть газ, однако, как заявлял министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, давления пока не достаточно для запуска тепла потребителю. При этом газ, по заверениям Черномаза, должен поступить в дома до начала следующего отопительного периода;

— стадион на Сельме за лето, несмотря на обещания губернатора, не отремонтировали. Подрядчика на проведение капремонта трибуны нашли только в середине августа, и то со второго раза. Сами работы должны занять 90 дней;

— так называемые «синие ценники» всё ещё можно встретить в супермаркетах Калининградской области. При этом, по заявлениям Центробанка, инфляция в регионе снижается четвёртый месяц подряд.



— новые корпусы детских лагерей существуют пока что в планах региональных властей. В середине июля министр образования Светлана Трусенёва сообщала, что на территории светлогорской «Юности» уже спроектировано новое здание. По её словам, у правительства есть также две территории в «пять гектар или три гектара» для разработки ПСД на ещё несколько корпусов. Эти новые проекты должны дополнительно обеспечить около 2,5 тыс. мест для отдыха. В начале того же месяца Трусенёва отмечала, что региональные власти продолжают участвовать в федеральном отборе на создание новых мест.

Пятый пакет обещаний в цитатах Беспрозванных:

— «В каждом муниципалитете сформируем новое комфортное пространство для жителей, в том числе с использованием федеральных средств. Отправим заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году семь муниципалитетов»;— «В последний визит министра [здравоохранения РФ] Михаила Мурашко решения, которые удалось тогда вместе с ним принять, мы реализовали. <...> В планах — реализация проектов по модернизации первичного звена в Багратионовском и Советском округах»;

— «Увидел, что парк машин скорой помощи не обновлялся давно. Принял решение заменить уже в этом году минимум 12 скорых класса „B“ старше пяти лет, которые пришли в неудовлетворительное состояние. Ещё 21 обновим в течение пары лет. Программу обновления уже готовят»;

— «Запланировали в ближайшие два года реконструировать реабилитационный центр „Детство“ — выделено 1,3 млрд рублей»;

— «Продолжаем программу модернизации городского и межмуниципального транспорта к 80-летию области. Часть троллейбусов уже обновили, доведём до конца. В следующем году ставим акцент на модернизации муниципальных автобусов»;

— «Сейчас в процессе создание ФОКов в Гвардейске, Славске и Мамоново, бассейна в Светлом. Со следующего года начинаем проектирование объектов в Краснознаменске, Нестерове, Янтарном, Ладушкине, построим в Черняховске. Ставим цель — создать в каждом муниципалитете крупный спортивный объект. Договорились оснастить и модернизировать многофункциональные спортивные площадки во всех округах»;

— «Вместе с „1С“ усилим подготовку IT-кадров в школах, колледжах и вузах»;

— «Мы выиграли в конкурсах Росмолодёжи шесть миллионов рублей на добровольческие проекты и почти 180 миллионов рублей на новые места притяжения. Это значит, что в Черняховске появится Дом молодёжи, в посёлке Новостроево под Правдинском — молодёжный центр, в Калининграде заработает пространство для молодых семей»;

— «Планируем создать до 2029 года ещё лагеря, в том числе и обновим бывший санаторий „Майский“, построим новые корпуса в уже действующих. Откроем палаточные лагеря в каждом муниципалитете. В планах до 2030 года — по 3 лагеря каждый год»;

— «Сделаем и свою региональную премию качества, чтобы от и до оценивать соответствие товаров и услуг установленным нормам. Продукция, получившая премию, будет маркироваться специальным знаком. Результатом для жителей станет рост качественных товаров и услуг, для бизнеса — повышение конкурентоспособности»;

— «Вопрос со станцией перегрузки ТКО в Гурьевске решён, и до конца года она будет перенесена за границы города. По станции на Туруханской в Калининграде — приводим в должное санитарное состояние и одновременно ищем новое место»;

— «С этого года мы уже ужесточаем контроль за работой УК. Переходим от предостережений к предписаниям, за неисполнение которых предусмотрена административная ответственность, а в случае неоднократного привлечения к ней — исключение домов из реестра управления и рассмотрение вопроса об аннулировании лицензии».

Оценка подчинённых

Правительство Калининградской области накануне 20 сентября подготовило для региональных СМИ справку об итогах первого года губернаторства Алексея Беспрозванных. В ней 42 страницы, сам документ поделён на несколько разделов: от пункта «Открытость власти и взаимодействие с жителями» до «Спорта». Сравнительный анализ первых 365 дней приведён в самом начале справки. В разделе «Социально-экономическое развитие и бюджет» пресс-служба правительства проводит сопоставление показателей до и после избрания главы региона.

Власти отмечают, что в 2024 году, согласно рейтингу РИА по оценке соцэкономположения, область поднялась с 45-го места на 40-е. В рейтинге регионов по уровню жизни Калининградская область «сохраняет хорошие позиции»: восьмое место в прошлом году, седьмое — в 2023-м. При этом за 2024 год балл у региона выше прошлогоднего показателя.

«В первый год работы Алексея Беспрозванных в должности губернатора Калининградской области в регионе отмечается рост реальных денежных доходов населения. В 2024 году он составил 9,1% (в среднем по РФ — 8,4%). В рейтинге регионов по уровню реальных денежных доходов населения Калининградская область поднялась с 33 в 2023 году на 21 место — в 2024 году. Положительные темпы роста сохраняются и в I полугодии 2025 года — 4,5%. Рост оплаты труда в реальном выражении за 2024 год и в I полугодии 2025 года составил 11% и 5,1% соответственно», — поясняется в справке.

Пресс-служба правительства также указывает, что Алексею Беспрозванных удалось сохранить финансовую поддержку из федерального бюджета в более чем 40 млрд рублей. Ещё 10 млрд рублей губернатор привлёк на строительство и ремонт дорог. Увеличились и расходы. 850 млн рублей — на меры кадровой поддержки работников бюджетной сферы, что в два раза больше прошлогодних показателей. 30 млрд рублей глава региона направил на капитальные вложения в социнфраструктуры, ЖКХ и дорожной инфраструктуры. Это на четверть больше, чем в 2024-м.

В два раза — до 330 млн рублей — власти увеличили финансирование муниципальных программ конкретных дел. Субсидии районам области на инициативные проекты выросли до 100 млн рублей. Дотационный фонд региона, по сообщению пресс-службы правительства, уже превысил 3,1 млрд рублей.

Ещё одна позиция — снижение госдолга Калининградской области. В 2024 году он сократился на 10 млрд рублей, а к 1 августа 2025-го снижение составило 1,7 млрд рублей.

«За год работы Алексея Беспрозванных обеспечена системная поддержка бизнеса, АПК, соцсферы и инфраструктуры. Акцент на обратную связь с жителями позволил учесть их потребности при принятии решений. Регион уверенно движется к празднованию 80-летия с масштабными планами развития», — так подытожила пресс-служба правительства работу губернатора за его первые 365 дней.

Четверо за, один против

«Новый Калининград» поинтересовался у лидеров пяти фракций Законодательного собрания региона, как они оценили год губернаторства Алексея Беспрозванных. Политики высказались практически единогласно, однако прозвучало и одно контрмнение.

Глава фракции ЛДПР Евгений Мишин:

— На мой взгляд, каждый год у нас происходят изменения в жизни Калининградской области, которые, в том числе, диктуют внешние факторы. За ними достаточно сложно успевать, но в целом я хочу сказать, что хорошо выстроена эта работа с федеральными министерствами, с председателем Правительства России — это в части выделения средств для компенсации тех или иных расходов, например, для покупки субсидированных билетов. Ситуация становится более ясной, если мы помним, что год-полтора назад она была достаточно сложная.

Конечно, очень много текущих вопросов. Если смотреть в разрезе города Калининграда, то здесь стоит все-таки исключить увеличивающееся количество платных парковок. В первую очередь люди обращают внимание на свои расходы. Все-таки, мне кажется, что не до конца получается у правительства Калининградской области регулировать данные процессы, потому что в целом все дорожает.

Мы это видим и с топливом, но это опять же диктует нам внешняя обстановка. Но вместе с тем есть множество различных трудностей. Это субсидии на морские перевозки, и ввиду этого, конечно, многие предприниматели говорят, что из года в год нам обещают должную поддержку. Однако цены все равно растут, и мы не видим эту поддержку: она фактически растворяется,а расходы мы перекрываем из своего кармана. Ввиду этого бизнес в регионе терпит очень тяжелые времена, фактически времена выживания. Что касается экономики в целом, очень кстати возобновление инвестиционной программы «Восток», которую немного переименовали. Туда закладывается достаточно большое количество средств.

Перед правительством стоят серьезные вызовы. Я считаю, это все, что связано с министерством природных ресурсов и экологии, что связано с мусоропереработкой, по этому нужно принимать ключевые решения. В медицине у нас тоже остаются очень серьезные проблемы с кадровым потенциалом, у нас остаются очень серьезные проблемы с медпомощью на востоке области. Ускорить срочно нужно разработку ПСД по межмуниципальному медико-диагностическому центру в Советске. Это вызов № 1, и мы пока не видим продвижения данной истории. Ну и, конечно же, необходимо ускорение процесса газификации.

В наших условиях меняющихся цен нужно пересматривать все вопросы в образовании, в том числе я говорю про концессионные соглашения, а в пример приведу сразу две школы на Левитана и в Луговом Гурьевского района. В части образования важно ещё наличие школ и мест для учеников, и образовательный процесс не должен выглядеть как какое-то неравенство среди школьников, которые живут на востоке. Это неравенство существует. Никаких реорганизаций [у школ] в ближайшее время, я надеюсь, не случится. <...>

Если вкратце, то так, но я ещё раз говорю: достаточно много вызовов впереди у руководства региона и у органов исполнительной власти. Ну и, конечно, у законодателей: впереди бюджетный процесс, будем все свои мнения высказывать и учитывать в ходе рассмотрения областного бюджета на будущий период.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Юрий Шитиков:

— Безусловно, изменение в регионе происходит в положительную сторону.

Первое, что можно отметить: идет активное введение в эксплуатацию медицинских долгостроев. Это и онкоцентр, и поликлиника, и детская поликлиника на Сельме. На подходе поликлиника на улице Марины Расковой и множество других объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, которые вводятся при новом губернаторе.

Как бывший министр природных ресурсов и экологии я вижу очень позитивные сдвиги в решении острой проблемы размещения и утилизации твердых коммунальных отходов. В 2027-м будет наконец-то решен вопрос о создании нового мусоросортировочного комплекса. Транспортное плечо от Калининграда будет составлять всего 40 км. Через федеральный центр пробиты около 2 млрд рублей на улучшение работы по обезвреживанию отходов на старых полигонах и многое другое. Решаются вопросы выноса за пределы Гурьевска и Калининграда двух мусороперегрузочных станций. Особенно на Туруханской, по поводу чего в Заксобрание поступало громадное количество обращений граждан. Погашены долги перед перевозчиком на сумму 700 миллионов рублей, которые были созданы при предыдущем правительстве. Поэтому, по моему мнению, Алексей Сергеевич — человек реальных дел. Он также пытается решать кадровые проблемы в медицине и образовании.

Но, конечно, есть и проблемы. И вот одна из главных: если новому губернатору за год удалось решить кадровый вопрос на уровне вице-губернаторов и на уровне министров (я считаю, что он подошел к хорошей команде), то, к сожалению, на уровне старого состава заместителей министров проблема не решена. Начальники отделов, ведущие специалисты и так далее — все они сохранили пренебрежительное отношение к запросам и проблемам простых людей.

Как депутат Заксобрания и руководитель фракции, к которому обращаются десятки калининградцев с различными проблемами, я четко вижу этот диссонанс между стремлением губернатора реагировать на все проблемы и этим барским отношением среднего бюрократического звена. Я на сегодняшний день уже собрал богатую коллекцию абсурдных ответов на депутатские запросы и на обращения жителей. Я обязательно передам ему эти документы в надежде на какие-то положительные изменения в работе всей бюрократической системы.

Я уже сказал ему, что он является мостом между регионом и федеральной властью. У него громадное количество контактов. К нам в регион приезжают вице-премьеры, главы ключевых министерств, и губернатору удается договариваться с ними. Понятно, что в нынешней ситуации, особенно после введения западных санкций, наша область, находящаяся в окружении недружественных государств, может держаться на плаву и развиваться только за счет поддержки федерального центра. Я думаю, прорывы будут заключаться в том, что эта помощь федерального центра и одновременно снижение бюрократических, таможенных и других ограничений, которыми занимается Алексей Сергеевич, как раз и явится тем надежным понтоном, на котором будет улучшаться социально-экономическое положение Калининградской области. Спокойная, равномерная работа губернатора, который учитывает интересы жителей области, стремится улучшить жизнь региона, безусловно, даст результаты, в том числе и прорывные.

Председатель фракции КПРФ Максим Буланов:

— Год назад жители региона ждали от нового губернатора решительных шагов: кадровой перезагрузки, свежих идей и реальных изменений в социально-экономической сфере. К сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать: ожидания не оправдались. Кадровая нестабильность стала визитной карточкой этого года. Как можно говорить о развитии, если в Багратионовске год нет главы администрации, а в Балтийске должность полгода остаётся вакантной? Перестановки в команде губернатора напоминают игру в «шахматы» без стратегии: те же лица, те же подходы, но на новых должностях. Где кадровый резерв? Где приток профессионалов, о котором так много говорилось в начале срока?

Социальная сфера продолжает деградировать. Обещания улучшить здравоохранение остались на бумаге: очереди в поликлиниках измеряются месяцами, врачи массово уезжают в другие регионы из-за мизерных зарплат, а листы ожидания на операции стали притчей во языцех. Сегодня опубликованы данные, подтверждающие, что доходы калининградцев — одни из самых низких в стране, при этом цены на продукты и ЖКУ растут как на дрожжах.

Программа «синих ценников», которую губернатор позиционировал как прорывной проект, оказалась пустышкой. Никакого влияния на благополучие граждан она не оказала. Вместо ценников с обещаниями людям нужны конкретные меры: повышение зарплат учителям и врачам, поддержка малого бизнеса, снижение тарифов.

Естественно, за год сложно изменить что-то кардинально, но всё же перспектив улучшения социально-экономической ситуации не видно, особенно если «кадровая колода» осталась старой. Если отвечать на вопрос об итогах за год работы — ничего не изменилось.

Председатель Заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Кропоткин:

— Сегодня исполняется год, как Алексей Сергеевич Беспрозванных возглавил Калининградскую область (позиция политика опубликована в его телеграм-канале — прим. «Нового Калининграда»). За это время губернатор сумел не просто собрать вокруг себя сильную команду — он задал четкие ориентиры: человек, семья, качество и безопасность жизни в каждом муниципалитете.

Начну с нашей совместной работы. Алексей Сергеевич постоянно взаимодействует с депутатским корпусом Законодательного собрания. Обсуждаются вопросы, от формирования социально ориентированного бюджета до реализации приоритетов, обозначенных в послании губернатора парламенту.

Особое внимание — социальной и медицинской сфере. На контроле губернатора — доступность первичного звена, обновление инфраструктуры и кадровая поддержка. В фокусе уважение к труду врачей, учителей, социальных работников, создание для них достойных условий и возможностей развития.

Образование и детство, стратегический приоритет. При помощи Алексея Сергеевича создаются современные пространства для обучения и воспитания, укрепляется материальная база, развивается дополнительное образование и спорт. Новые школьные места, детские сады, спортивные центры и площадки — это инвестиции в будущее региона, которые губернатор держит под личным контролем.

Село и малые территории не остаются в стороне повестки. Развитие дорожной сети, культурных и спортивных объектов, поддержка местных инициатив, проведение высокоскоростного интернета в труднодоступные населённые пункты — это осязаемая забота о равных возможностях для всех жителей области.

Транспортная безопасность и доступность — отдельная линия работы. Усиление антитеррористической защищённости, комплексная модернизация транспортной системы, устойчивость логистики эксклавного региона, всё это формирует новый стандарт надёжности и комфорта передвижения.

Газификация — это ещё одна точка приложения сил. Системные решения, синхронизация с федеральными партнёрами, планомерное расширение сетей — это про тепло, стабильность и уверенность в завтрашнем дне для тысяч семей и предприятий.

Не остаётся без внимания и тема СВО. Регион выстроил адресную поддержку ветеранов и семей участников, от гуманитарных инициатив до мер социальной защиты и реабилитации. В центре внимания — уважение, участие, конкретная помощь тем, кто защищает Родину.

Председатель фракции «Партия пенсионеров» Владимир Вуколов:

— Выводы положительные. Всё-таки и срок небольшой — это всего 20% срока. Мы видим системность в работе: в социальной политике, в развитии нашего промышленного комплекса, транспортного комплекса. Это, в принципе, хорошие надежды подает, потому что эта системность понятна и нашим жителям области, и нашим избирателям, и в том числе старшему поколению, которое мы представляем в Заксобрании. Внятные и чёткие шаги, которые были за этот год предприняты, дают определенную надежду, что дальше у нас должно быть ещё лучше. Ещё лучше в тех условиях, в той геополитической обстановке, в которой находится Калининградская область. Я бы сравнил эту работу с оркестром: он [Алексей Беспрозванных] опытный дирижёр, который сейчас настраивает небольшие изменения в структуре правительства. Я думаю, что они будут положительны в развитии Калининградской области.

Не было никакого шапкозакидательства. Он демонстрировал системный подход, еще когда был в статусе временно исполняющего обязанности. Всё, что намечается — всё претворяется в жизнь. Идёт нормальная планомерная работа. Кто когда-то этими вещами занимался, тот понимает, что механизм настроить рабочий для того, чтобы и финансирование бюджета было, очень сложно, а определенные шаги есть, и они очень серьёзные и положительные в этом плане.

Губернатор умеет общаться с федеральным центром. Я думаю, положительные аспекты есть в этом. Редко характеризую людей, но на данный момент я бы охарактеризовал его как человека дела. Он сказал — он делает. Посмотрим, как дальше. Естественно, это очень сложно. Опять-таки, подчеркиваю, в тех геополитических условиях, в которых область находится. Но, по нашему мнению, у него получается.

