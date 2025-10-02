Вечерний@Калининград: «отстойный» турсезон, платная экотропа и отдых в выходные

Летний туристический сезон в Калининградской области, к печали отельеров и радости местных жителей, завершился. Причем с противоречивыми итогами. Прогнозы отельеров о снижении загрузки подтвердились, однако при этом регион сохранил позиции в рейтинге популярных направлений, а культурные площадки и музеи показали рекордную посещаемость.

Рост турпотока составил 5% вместо прогнозируемых 15%. По мнению министра по культуре и туризму Андрея Ермака, виноватыми в таких итогах оказались погода, цены на авиабилеты, а также ценообразование отелей. Ситуацию «более-менее отрегулировал август», когда погода улучшилась. Однако в целом «у отельеров и рестораторов показатели достаточно скромные». На загруженностей отелей оказал влияние и другой фактор — изменение поведения туриста. Как ожидания представителей гостиничного бизнеса соотнеслись с реальностью, разбирался «Новый Калининград». Подробнее — по ссылке на нашем сайте.

Ленинградский районный суд Калининграда вновь продлил содержание под стражей экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Обоим предстоит пробыть в СИЗО минимум до 7 декабря 2025 года. Следствие полагает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, они могут помешать расследованию уголовного дела. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

О задержании главы администрации Балтийска и его зама стало известно 7 февраля. Версия следствия выглядит фантастической и нелогичной — сложно представить, чтобы замглавы администрации, которого этот самый глава администрации пригласил работать под своё начало, даёт взятку за некое покровительство. Тем не менее, Мельников и его зам находятся в СИЗО уже девять месяцев. Причем судя по фотографиям пресс-службы областного суда, на Сергее Мельникове эта история отразилась весьма скверно.





В национальном парке «Куршская коса» появился новый маршрут к Ореховой дюне, стоимость за посещение которого пришлась по вкусу далеко не всем. Так, калининградцы пожаловались на то, что ранее бесплатный маршрут теперь обходится в тысячу рублей для взрослых и 500 — для детей. Речь идет о территории, где 11 лет назад был пожар. У администрации нацпарка её арендовал Историко-этнографический музей в Морском, который, собственно, и установил такую стоимость посещения. В самом нацпарке поспешили заверить, что на этом участке до недавнего времени и не было никакого маршрута — ни платного, ни бесплатного.





Вечеринка в честь закрытия мотосезона-2025 на Правой Набережной, «Каштан FEST» в «Бастионе», стендап-программа Кирилла Мазура в «Резиденции королей», полуфинал Лиги Международного Союза КВН в «Янтарь-холле», концерт Димы Билана в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые захватывающие события октябрьских выходных.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использованы фото пресс-службы областного суда и Историко-этнографического музея в Морском