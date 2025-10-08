Вечерний@Калининград: слушания о проспекте Победы, суды и газетные истории

Комитет городского развития и цифровизации городской администрации объявил о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генплан. В центре внимания на этот раз оказались участки проспекта Победы — от ул. Каштановая аллея до ул. Кутузова, от ул. Кутузова до ул. Радищева, от ул. Радищева до ш. Балтийского. Напомним, что поправки инициировал региональный минград еще в августе. Произошло это по инициативе городских властей.



Изменения необходимы, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы. Там хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить дорогу до четырёх полос. О том, что скорого возвращения трамвая на проспект Победы не предвидится, было понятно уже давно. Но надежда, как говорится, умирает последней — возможно, на этот раз власти всё же прислушаются к мнению калининградцев и общественников.

Среда была «богата» на новости про штрафы и обвинения. Так, бывшего директора Атлантической базы флота, филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН», обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму свыше 23,6 млн рублей, которые выделяли на капремонт и модернизацию научно-исследовательских судов. Судебные дела проходят и у Центра исторической реконструкции «Кауп», который оштрафовали за пропаганду «нетрадиционных сексуальных установок», запрещенную в России. Судя по сообщению суда, организации помимо выложенных фотографий с якобы нетрадиционными изображениями вменяют то, что на фото демонстрировалась атрибутика БДСМ, про запрещение которой пока речи не было.

Кроме того, стало известно, что калининградские бизнесмены получили иски от «Союзмультфильма» за реализацию товаров с изображением героев советских мультфильмов — в одном магазине продавали шапку с Чебурашкой, а в другом — футболки и пеленки с Волком, Удавом и его бабушкой.

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. К примеру, «Маяк» упоминает о магазине «Лакомка» на Советском проспекте, который, судя по всему, пользовался спросом в первую очередь у туристов. Возможно, мог бы быть популярным и у калининградцев, однако вход в дегустационный зал для них оказался закрыт. Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и Института океанологии РАН