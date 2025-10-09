Вечерний@Калининград: удобный генплан, объективное подорожание и исповедь писателя

В Калининградской области власти всех уровней, похоже, испытывают особую симпатию к застройщикам. Им разрешают возводить объекты в природоохранных зонах, вырубать зеленые массивы, игнорируя возмущения экозащитников, «незаметно» увеличивать этажность зданий. А еще для их удобства время от времени «подгоняется» генплан. Как в случае с территорией около бывшей «Дариты».

Согласно приказу за подписью и.о. министра градостроительной политики Алены Пабула, в документ внесли некоторые изменения. А именно: из генплана убрали два детсада на 350 мест каждый, среднюю школу на 1150 мест, а также снизили площадь зоны парков и скверов. И все это ради удобства застройщика, планирующего реализовать проект жилищно-делового квартала площадью 45 га на берегу реки Преголи в Калининграде. Правда, в документации уточняется, что «размещение объектов местного значения в области образования, объектов улично-дорожной сети и объектов коммунальной инфраструктуры будет осуществлено на стадии подготовки предпроектных решений по планировке территории». Но это, что называется, «писано вилами по воде». Поскольку в генплане теперь о вышеупомянутых объектах не останется и упоминания. А на нет и суда нет. Кстати, столь удобная для застройщика «корректировка» главного градостроительного документа, как утверждают власти, была одобрена в ходе общественных обсуждений. Если кто-то пропустил, проходили они, оказывается, во второй половине августа, а участие в них принял… один человек. Который не возражал против предлагаемых изменений. Такой вот он, «глас народа» по-калининградски.

Пока власти меняют генплан в угоду застройщиков, производители, поставщики и продавцы рыбной продукции корректируют цены — во благо самих себя. Само собой, в большую сторону. Но не стоит возмущаться — это вполне себе «объективное» подорожание. По крайней мере, так утверждает региональное Агентство по рыболовству. «В условиях рыночной экономики производители, поставщики и продавцы могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию, — следует из ответа ведомства. — Рост цен на рыбу имеет объективные причины. На повышение стоимости оказывает влияние ряд факторов: удорожание процесса добычи рыбы (рост стоимости топлива, обслуживания судов, зарплат сотрудников, увеличения налоговой нагрузки), повышение стоимости энергоресурсов, обслуживание оборудования». В общем, как обычно, ничего личного, просто бизнес. А всем возмущающимся высокими ценами на рыбу Агентство по рыболовству дает бесплатный совет: просто дождитесь «периода активного промысла» салаки и кильки. По кошельку и улов, как говорится.





Впрочем, не хлебом единым жив человек. И уж тем более не рыбой. Отвлечемся на культуру. Имеет ли смыл сегодня писать книги, почему любовь — важная составляющая творчества, и насколько Гоголь значимее Достоевского? На эти и другие темы в интервью «Новому Калининграду» поделился своими мыслями известный калининградский писатель, автор книг «Ульмигания» (16+), «От Адамова яблока до яблока раздора» (16+), «Фонтан сирены» (6+) и многих-многих других Вадим Храппа. Заодно поведав, каким образом хипповавший юнец в овчиной шкуре навыворот и рваных джинсах в итоге «дорос» до писателя.





И, наконец, «под занавес» настраиваемся на стремительно приближающийся уик-энд. День оранжевой тыквы в Зеленоградске, «Праздник осени» на ферме «Козья горка», ежегодный благотворительный фестиваль осенней выпечки «Шарлотка» в Центральном парке, акция, приуроченная ко Всероссийскому дню ходьбы, на площадке музея «Фридландские ворота», матч «Локомотива» и «Тулицы» в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о самых ярких событиях предстоящих выходных.