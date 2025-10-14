Вечерний@Калининград: отказ от инвестора, «теракт» по указке и топ вакансий

Планы инвестора приспособить «Дом пожарных» на Литовском валу под современное использование, похоже, канули в Лету. Как и сам инвестор, договор с которым расторгается в одностороннем порядке «в связи с нарушением условий соглашения». Об этом невеселом факте сообщила во вторник Корпорация развития области.

А начиналось все довольно бойко: проект реконструкции исторического здания на перекрёстке Литовского вала и Московского проспекта был одобрен градостроительным советом в августе 2021 года, а к концу 2022-го получил положительное заключение экспертизы. Застройщик собирался сохранить историческую часть комплекса, снеся при этом советскую пристройку во дворе и построив на её месте новое пятиэтажное здание под апартаменты. В марте 2023-го было получено разрешение на реконструкцию здания, а спустя полгода рабочие принялись разбирать на «Доме пожарных» крышу. В апреле 2024-го стало известно, что инвестор приступил к реконструкции объекта, в июле — что он готовится к сносу пристройки…

А затем что-то пошло не так. В сентябре того же года власти Калининграда направили инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» претензии из-за низких темпов работ по реконструкции, которые подтвердила и Корпорация развития области. И вот, спустя чуть больше года, власти сообщили о намерении «приступить к поиску нового инвестора, готового реализовать проект по восстановлению и адаптации комплекса с учетом его исторической ценности и потребностей города». Насколько успешными окажутся эти поиски, покажет время. Пока же оно явно не на стороне «Дома пожарных».





Во вторник стало известно о довольно нелепом происшествии, случившемся на днях в Калининграде. 25-летний местный житель средь бела дня попытался повредить полицейский автомобиль. Инцидент случился в непосредственной близости от здания областного УМВД. Молодой человек облил служебное авто полицейских воспламеняющейся жидкостью и поджег. Поскольку все это происходило фактически на глазах у правоохранителей, огонь тут же потушили, а виновника задержали. И тут выяснилось, что действовал калининградец по заданию неизвестных лиц, инструктировавших его по телефону. В результате ситуация с неудавшимся поджогом приобрела иной размах. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Террористический акт», предполагающей наказание до 20 лет лишения свободы, сам он заключен под стражу. Стал ли молодой человек очередной жертвой телефонных мошенников либо он действовал «из идейных соображений», выяснит суд.

Текст: Оксана Шевченко, фото из презентации инвестпроекта «Дома пожарных», а также из архива «Нового Калининграда»