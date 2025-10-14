Корпорация развития расторгает договор с инвестором «Дома пожарных»

Корпорация развития Калининградской области приняла решение о расторжении договора с инвестором, пытавшимся приспособить «Дом пожарных» на Литовском валу к современному использованию. «Новому Калининграду» в Корпорации сообщили, что договор разрывается «в одностороннем порядке в связи с нарушением условий соглашения».

«В настоящее время Корпорацией развития Калининградской области инициирована процедура оценки текущего состояния „Дома пожарных“, — уточнили в её пресс-службе. — Вместе с этим планируется приступить к поиску нового инвестора, готового реализовать проект по восстановлению и адаптации комплекса с учетом его исторической ценности и потребностей города».

В сентябре прошлого года инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» были направлены претензии из-за низких темпов работ по реконструкции. Арендатор ООО «Сегмент-Регион» рассказал городским властям, что на тот момент внутри здания выполнялись монолитные работы по укреплению каркаса, противоаварийные работы по предотвращению затопления фундамента и стены жилого дома № 55 по Литовскому валу. Помимо этого, подрядная организация вела восстановление исторической кирпичной кладки на фасаде, очищала её от граффити, налётов бетона и раствора. Кроме того, тогда же велось очищение внутриплощадочных сетей ливневой канализации.

«Корпорация развития Калининградской области подтверждает недостаточный темп проведения этих работ, поэтому инициатору проекта и подрядным организациям направлены претензии», — заявляли горвласти.

В октябре 2023 года Андрей Толмачев, возглавлявший на тот момент Корпорацию развития Калининградской области, сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024-2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».

Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте 2023 года, оно действует до 14 февраля 2026 года.

Проект реконструкции «Дома пожарных» был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.