Вечерний@Калининград: ограничение наливаек, повышение окладов и «утроение» замов

Депутаты регионального Заксобрания во вторник ударно поработали, утвердив целый ряд законов. Одним из принятых документов стал проект о запрете розничной продажи алкогольной продукции с 21:00 до 11:00 при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах.

Напомним, с инициативой разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах выступил в начале года губернатор Алексей Беспрозванных, приняв своеобразную «эстафету» от своего предшественника, который первым объявил войну «наливайкам». «Я понимаю, что у нас где-то туристический регион, но это никак не должно отражаться на здоровье нашего населения. С этим нужно точно бороться», — заявил в феврале Беспрозванных. И хотя эксперты с сомнением отреагировали на предложение ограничить работу «наливаек», отмечая, что «если, предположим, перекрыть эти все точки, провести какие-то колоссальные мероприятия, ограничения, мы же не станем меньше пить. Эта продукция будет реализовываться иным способом», инициатива была доведена до «законодательного» завершения.

Запрет должен начнет действовать с 1 января следующего года. Правда, как отмечают сами парламентарии, принять закон — это полдела, куда важнее заставить его соблюдать. Впрочем, народные избранники полны решимости обеспечить должный контроль исполнения ограничений, обещая «действовать кнутом» и безжалостно штрафовать нарушителей. Что ж, поживем — увидим.





В процессе законодательного рвения не забыли народные избранники и о себе , одобрив во вторник поправки, увеличивающие должностные оклады лиц, замещающих государственные должности, в том числе и самих депутатов. В частности, оклад спикера Заксобрания в 2026 году увеличится с 53 263 руб. до 62 101 руб., первого заместителя губернатора — с 46 160 руб. до 53 823 руб. Оклад депутата, работающего на постоянной основе, вырастет с 31 346 руб. до 36 550 руб. Само собой, индексация предусмотрена действующим законодательством, а поэтому возмущаться не стоит. Как говорится, кто на что учился. Завидуйте молча.





С помощью еще одного законодательного акта, принятого во вторник, депутаты «утроили» число заместителей главы региона, а заодно ввели должность заместителя председателя правительства — представителя губернатора в Заксобрании. Утвержденные поправки предполагают появление должностей «первый заместитель губернатора», «заместитель губернатора» и «заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства области». При этом сохраняются должности председателя правительства области (эту должность занимает губернатор региона) и заместителей председателя. Также вводится должность заместителя председателя правительства-представителя губернатора в Заксобрании. К слову, в правительстве утверждают, что «на данном этапе» эти структурные изменения не повлекут увеличения финансирования и штатной численности. Однако возникает подозрение, что ключевая фраза здесь «на данном этапе».





