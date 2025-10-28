Вечерний@Калининград: новые угрозы, изъятие без отобрания и тракторист в топе

Во вторник получила свое продолжение скандальная тема калининградского транзита. Наши «дружелюбные» соседи, противореча собственному заявлению о том, что метеозонды с контрабандой из Белоруссии не являются поводом для блокировки «дороги жизни» Калининграду, вновь принялись за угрозы.

В частности, глава литовской дипломатии Кястутис Будрис заявил, что Литва «оставляет за собой возможность закрыть транзит, если это потребуется для обеспечения безопасности». А советник президента прибалтийской республики Дейвидас Матуленис отметил, что хотя закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается, это вовсе не означает, что ее нельзя использовать в будущем.

В свою очередь на враждебные выпады соседей наконец-то отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свойственной ему «туманной» манере заявил, что Россия обеспечит «бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», несмотря на заявления со стороны Литвы. Каким образом это будет сделано, Песков не уточнил, вместо этого в очередной раз напомнив о русофобской политике прибалтов, плоды которой калининградский бизнес и простые жители «вкушают» вот уже который год. Под привычные заверения властей о гарантированной поддержке.





Министерство социальной политики Калининградской области, в ведении которого находятся вопросы опеки и попечительства, озвучило свою версию нашумевшей истории с изъятием из семьи 14-летней Софьи*, которую помещали в приют, несмотря на наличие близких родственников и комфортных условий проживания. И хотя ситуация уже разрешилась и ребенок вернулся домой, вопросы к властям все же остались. Согласно утверждению минсоца, во время нахождения в приюте «ребенок получил психологическую поддержку в отделении Центра диагностики и консультирования детей и подростков, участвовал в мероприятиях учреждения». При этом как такового «отобрания ребенка» не производилось. Подробности — в нашем материале





По традиции во вторник мы подготовили для вас свежий обзор вакансий, проанализировав предложения в разных сферах и зарплатных категориях. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили тракторист, отделочник, главный технолог, водитель-погрузчик и оператор по добыче нефти и газа. Подробности — в обзоре по ссылке

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»