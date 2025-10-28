Вечерний@Калининград: новые угрозы, изъятие без отобрания и тракторист в топе

Во вторник получила свое продолжение скандальная тема калининградского транзита. Наши «дружелюбные» соседи, противореча собственному заявлению о том, что метеозонды с контрабандой из Белоруссии не являются поводом для блокировки «дороги жизни» Калининграду, вновь принялись за угрозы.
В частности, глава литовской дипломатии Кястутис Будрис заявил, что Литва «оставляет за собой возможность закрыть транзит, если это потребуется для обеспечения безопасности». А советник президента прибалтийской республики Дейвидас Матуленис отметил, что хотя закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается, это вовсе не означает, что ее нельзя использовать в будущем.
В свою очередь на враждебные выпады соседей наконец-то отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свойственной ему «туманной» манере заявил, что Россия обеспечит «бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», несмотря на заявления со стороны Литвы. Каким образом это будет сделано, Песков не уточнил, вместо этого в очередной раз напомнив о русофобской политике прибалтов, плоды которой калининградский бизнес и простые жители «вкушают» вот уже который год. Под привычные заверения властей о гарантированной поддержке.
Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»