Вечерний@Калининград: центр памяти, границы и новые главы округов

Первый в России Центр когнитивного здоровья открылся 28 октября в Калининграде на базе клинико-диагностического центра БФУ им И. Канта. Когнитивное здоровье — это нормальное функционирование памяти, внимания, мышления, речи и других функций, без которых или при осложнении которых человек начинает испытывать проблемы в общении с другими людьми, забывает многие вещи, в том числе как обслуживать себя и т.д. Как утверждает ректор Петербургского медвуза Сергей Багненко, технологии в открывшемся Центре могут помочь вернуть человека к «относительно нормальной жизни».

Стоит отметить, что Центр когнитивного здоровья появился, как никогда, вовремя. Из-за старения населения россияне могут столкнуться с ростом проблем со здоровьем. Кроме того, человек любого возраста при «самых незначительных» болезней также сталкивается со снижением памяти, внимания и вовлеченности. Помимо прочего, можно вспомнить и о, так называемом, феномене клипового мышления, когда человек воспринимает мир через короткие, яркие и фрагментированные образы. Что Центр когнитивного здоровья даст жителям региона, как туда попасть, а также как повлиял перенесенный коронавирус на память калининградцев и какой опыт сегодняшним детям не помешало бы перенять у «советских», выяснял «Новый Калининград».

_NVR5380-2.jpg

Ситуация с угрозой срыва калининградского транзита из-за закрытия на месяц последних двух пунктов пропуска на границе Литвы и Беларуси получила, конечно, не финальную точку, но очередное продолжение. По информации мининфраструктуры Калининградской области, грузопоток в регион по-прежнему направляется через Литву и частично через Латвию. Кроме того, пункт пропуска «Мядининкай» закрывается частично — через него будут пропускать определенный круг лиц, в том числе тех, кто следует транзитом в Калининград. Однако, как ранее заявлял глава МИД республики Кястутис Будрис, Литва оставляет за собой возможность закрыть калининградский транзит, «если это потребуется для обеспечения безопасности».

_NEV0799-2.jpg

В муниципалитетах продолжаются назначения глав округов по новой «одноглавой» схеме. В Гвардейске после голосования депутатов окружного совета бразды правления получила Анна Сбойнова (прежняя фамилия — Солодкая) исполнявшая обязанности главы администрации округа после ухода с этого поста Максима Коломийца. В Полесске на соответствующую должность единогласным голосованием депутатов был назначен Константин Перов. В Черняховске депутаты голосованием назначили нового главу — Виктора Вобликова. Опять же единогласно.

2025.02 газеты 1990 год, сми 133-2.jpg

Вновь перелистываем страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. Так, в воскресном номере «Калининградки» опубликовали грустный материал о том, что вечерами Калининград становится всё темнее и темнее. И дело тут не только в том, что осень вступила в свои права — один за другим стали гаснуть лозунги, политические призывы, которые с незапамятных времен помимо идеологической функции выполняли еще и декоративную. Подробнее читайте по ссылке на сайте.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»

