Облвласти: грузопоток в Калининградскую область через Литву продолжается

Все новости по теме: Литва
Облвласти: грузопоток в Калининградскую область через Литву продолжается

Грузопоток в Калининградскую область по-прежнему направляется через Литву и частично через Латвию. Об этом в среду, 29 октября, сообщили «Новому Калининграду» в региональном мининфраструктуры, комментируя информацию о закрытии Литвой на месяц пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

«По оперативной информации от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и логистических компаний, грузопоток в адрес Калининградской области продолжает осуществляться через Литву. Также в рабочем порядке часть грузов следует через Латвию. Правительство Калининградской области продолжает внимательно отслеживать ситуацию и находится в постоянном контакте с перевозчиками для оперативного решения возникающих вопросов», — отметили в министерстве.

Ранее в среду правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») до 30 ноября с возможностью продления. При этом, как заявил глава МВД Владислав Кондратовичюс, через «Мядининкай» будут пропускать дипломатов, людей, следующих транзитом в Калининград, граждан, возвращающихся в Литву, граждан Евросоюза и стран НАТО, а также членов их семей, лиц, имеющих вид на жительство в Литве. «Также сохраняется возможность выдачи гуманитарных пропусков, решение о которых будет принимать Государственная пограничная служба», — добавил министр.

Транзит на грани срыва: чем грозит Калининграду закрытие границы Литва-Беларусь

Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Позже депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. В свою очередь, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию.

27 октября литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией.

28 октября глава МИД республики Кястутис Будрис заявил, что Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter