Облвласти: грузопоток в Калининградскую область через Литву продолжается

Грузопоток в Калининградскую область по-прежнему направляется через Литву и частично через Латвию. Об этом в среду, 29 октября, сообщили «Новому Калининграду» в региональном мининфраструктуры, комментируя информацию о закрытии Литвой на месяц пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

«По оперативной информации от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и логистических компаний, грузопоток в адрес Калининградской области продолжает осуществляться через Литву. Также в рабочем порядке часть грузов следует через Латвию. Правительство Калининградской области продолжает внимательно отслеживать ситуацию и находится в постоянном контакте с перевозчиками для оперативного решения возникающих вопросов», — отметили в министерстве.

Ранее в среду правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») до 30 ноября с возможностью продления. При этом, как заявил глава МВД Владислав Кондратовичюс, через «Мядининкай» будут пропускать дипломатов, людей, следующих транзитом в Калининград, граждан, возвращающихся в Литву, граждан Евросоюза и стран НАТО, а также членов их семей, лиц, имеющих вид на жительство в Литве. «Также сохраняется возможность выдачи гуманитарных пропусков, решение о которых будет принимать Государственная пограничная служба», — добавил министр.

Транзит на грани срыва: чем грозит Калининграду закрытие границы Литва-Беларусь

Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Позже депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. В свою очередь, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию.

27 октября литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией.

28 октября глава МИД республики Кястутис Будрис заявил, что Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис.