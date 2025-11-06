Вечерний@Калининград: «прирост» кабмина, неучтенное мнение и стройка любой ценой

Губернатор Калининградской области в четверг официально представил своих новых заместителей, коих у него пока двое (судя по недавним изменениям законодательства, их должно быть три). Это не считая заместителей правительства (главой которого тоже является губернатор) — их в кабмине целых шесть.

«Правой рукой» главы региона, как и прогнозировали СМИ, стал экс-председатель тульского правительства и экс-заместитель главы «Роскосмоса» Валерий Шерин. На посту первого заместителя губернатора ему предстоит курировать инфраструктурное развитие, градостроительную политику, земельные отношения, экологию, ЖКХ, строительство и тарифы, обеспечивая «рациональное пространственное развития региона». Также тульскому «варягу» поручено разобраться с долгостроями и незавершёнными по вине недобросовестных подрядчиков стройками. А заодно и координировать подготовку к 80-летию Калининградской области. В общем, «с барского плеча» новичку делегирован целый воз проблем. Оправдает ли «эффективный управленец с большим опытом работы» возлагаемые на него надежды, покажет время. Как говорится, Бог в помощь.

В помощь же губернатору, помимо Шерина, еще один зам — руководитель аппарата Наталья Шимченок. Кроме того, вице-премьер Сергей Булычев получил к своей должности приставку «официальный представитель в Заксобрании». Раньше официальным представителем был первый зампредседателя правительства Сергей Елисеев, но потом его повысили до заместителя полпреда Президента. Как полагают в правительстве, изменения «позволят перестроить управленческие процессы, сделать их эффективнее и повысить контроль за реализацией проектов». Главное, в «руках» не запутаться.





« - Видишь суслика? …- Нет. - И я не вижу. А он есть» — этот краткий диалог из фильма 2000 года как нельзя точнее характеризует ситуацию, сложившуюся вокруг общественных обсуждений поправок в генплан Калининграда, касающихся участка проспекта Победы. Как утверждают городские власти, калининградцев, желающих поучаствовать в данном процессе, не нашлось. По крайней мере, об этом сказано в заключении по итогам обсуждений за подписью первого заместителя главы администрации Игоря Шлыкова, опубликованном на сайте городской администрации. При этом общественные активисты утверждают, что участники слушаний все же были. Чья правда в итоге «перевесит» — вопрос риторический. Учитывая, что и сами обсуждения организовывались таким образом, чтобы максимально сократить число потенциальных участников. Да и изменение генплана под нужды инвестпрограммы - тоже довольно удивительный ход.





Пока калининградцы «активно игнорировали» решение вопроса о судьбе участка проспекта Победы, администрация «Куршской косы», ведущие орнитологи России и потенциальный застройщик встретились на экофоруме «Сохраняя Куршскую косу», чтобы оценить доводы друг друга. Выслушал участников дискуссии, корреспондент «Нового Калининграда» пришел к неутешительному выводу: каждая сторона в итоге осталась при своем мнении. При этом взгляды директора нацпарка, который вроде как должен обеими руками ратовать за экологию, подозрительно совпадают с мнением инвестора. Последний же дал понять, что продолжит и дальше делать всё, чтобы реализовать проект, поскольку уже на начальном этапе вложил в него немалые средства. В общем, ничего «птичьего», просто бизнес.





Интересы бизнеса, похоже, ставятся во главу угла при реализации еще одного нашумевшего проекта — строительства «скандального дома» на проспекте Победы, 8, ради которого уже «подрихтовывали» генплан и ПЗЗ Калининграда. Потому как это дом — «кого надо дом». Однако, несмотря на всестороннюю поддержку властей, объект «обрастает» новыми проблемами. В частности, калининградка Ксения Бессонова утверждает, что башенный кран на стройке «скандального дома» угрожает музыкальной школе, расположенной по соседству. Женщина обратилась в надзорные органы, но понимания не нашла. Удивительно, правда? Подробности — в нашей публикации





«Под занавес» — о приятном. Короткая рабочая неделя почти позади, самое время снова планировать выходные. 38-я годовщина со дня образования национального парка парка «Куршская коса», танцевальное шоу «Смысл» на площадке БФУ им.Канта, матч «Балтики» и «Краснодара», музыкальный фестиваль на «Вагонке», концерты в «Ялте», «Лондоне» и «Бастионе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» подсказываем, как не заскучать в предстоящий уик-энд.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»