Мэрия не стала учитывать мнение горожан при обсуждении генплана пр-та Победы

Как утверждают городские власти, в общественных обсуждениях поправок в генеральный план Калининграда, которые касались участка проспекта Победы, отсутствовали участники. Информация об этом содержится в заключении по итогам обсуждений за подписью первого заместителя главы администрации Игоря Шлыкова, опубликованном на сайте городской администрации. При этом общественные активисты утверждают, что участники слушаний были.

В опубликованном на сайте мэрии заключении отсутствуют сведения о количестве участников общественных обсуждений, в число которых имели право войти только «граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны общественно-жилого назначения, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 39:15:142015:2423», а также правообладатели участков или объектов капстроительства, расположенных в указанной террзоне. Предложения и замечания к проекту, как говорится в заключении, также отсутствуют. В выводах делается заключение, что общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал об этом проекте. Как следует из документации, генеральный план Калининграда меняют «в целях приведения в соответствие» с краткосрочной Адресно-инвестиционной программой (АИП) округа и Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017-2035 годы. При этом АИП подразумевает расширение автомобильной части проспекта Победы за счет пока существующих выделенных полос для трамвая.

Обсуждения, «которых нет»: как горвласти меняют Генплан без мнения горожан

Житель проспекта Победы, общественный активист Александр Панфилов рассказал, что лично принимал участие в обсуждениях: «Отправил предложения и замечания через форму на сайте, продублировал через электронную приемную на имя главы администрации Елены Дятловой». Однако во время очной консультации представитель мэрии сообщила ему, что предложения могут подать только жильцы домов, чьи участки заходят в зону транспортной инфраструктуры. «Дома там есть, просто никто из жителей на отрезке от Кутузова до Радищева, по утверждению чиновников, не может подать замечания/предложения», — отмечал он.