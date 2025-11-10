Вечерний @Калининград: депутаты и одеяло, древности и велодорожка, битва чемпионов

В октябре на «Новом Калининграде» вышла публикация о разрушающемся доме на ул. Суворова в Черняховске, сроки капитального ремонта которого постоянно отодвигаются. Памятник архитектуры XIX века благополучно пережил многочисленные перипетии двух веков, но «споткнулся» о бездействие властей, ничего не предпринимающих для его ремонта. Крыша давно прохудилась, по стенам во время дождя льется вода, в квартирах отваливаются обои и осыпается штукатурка. При этом капитальный ремонт здесь так и не начинают. После публикации на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Сидякин.



Сидякин — человек в партийной иерархии «Единой России» не из последних: глава ЦИК партии, координатор федерального партийного проекта «Историческая память». Известен также тем, что в свое время много-много лет назад стал инициатором закона об иностранных агентах, а еще выступал за повышение штрафов за митинги. На этот раз депутат Госдумы решил встать на защиту разрушающегося дома и его жителей, написал обращение в Генпрокуратуру и губернатору Алексею Беспрозванных. Правда, оказалось, что прокуратура в этой ситуации бессильна — как рассказали жители дома, к ним действительно приезжал прокурор Черняховска Максим Потапов. По словам старшей дома Ирины Омельчук, прокурор согласился, что крыша нуждается в замене перекрытий, потому что балки уже опасно провисают, но ускорить капремонт, к сожалению, не в полномочиях прокуратуры.

Теперь жители ждут с нетерпением реакции губернатора, поскольку, по всей видимости, он единственный, кто может повлиять на перенос сроков капремонта дома. Более того, еще в начале прошлого года региональные власти узаконили проведение капремонта за счет бюджета «по решению губернатора» (подробнее читайте по ссылке). То есть, если глава региона лично укажет на тот или иной дом, то его должны будут ремонтировать за счёт областного бюджета. Ведь ремонтируют же почему-то за счет бюджета элитный дом около острова Канта.

Также тут можно обратить внимание на то, что депутаты Госдумы от Калининградской области (у нас их трое) и сенаторы от региона (их двое) почему-то никому писем писать не стали. Столь неожиданное внимание неместного депутата к проблемам простых людей, по всей видимости, объясняется просто: страна вступила предвыборный год — в 2026 нас ждут выборы в Госдуму, в Калининградской области — в Заксобрание и горсовет Калининграда. А посему депутаты будут стремиться появляться на страницах изданий и в пабликах всё чаще и чаще, буквально «бросаясь на микрофон» и перетягивая на себя одеяло. Поэтому, наверное, обычным людям стоит воспользоваться моментом и рассказать о своих проблемах. Чай, что и получится решить. Ведь следующий такой период случится не так уж и скоро — через пять лет. За это время от дома уже может ничего и не остаться.

В Калининградской области строительство велодорожки «От косы до косы» ведется на территории грунтовых могильников, включенных в список объектов археологического наследия, подлежащих государственной охране. Об этом «Новому Калининграду» рассказали археологи, знакомые с ситуацией. Памятники относятся к периоду начала I тыс. н.э. (эпоха римских влияний) и вплоть до XIII в. «Месяц назад коллега ездил в Поваровку и обнаружил, что на месте одного из памятников археологии ведутся строительные работы. В итоге выяснилось, что по трем объектам археологии проложена велодорожка», — рассказал один из собеседников «Нового Калининграда». По словам археологов, в Службу государственной охраны объектов культурного наследия было направлено соответствующее обращение. «Общались с коллегами-археологами. Никто не понимает, что происходит, почему строительство ведется на территории, которая охраняется государством. Очень странно, что по данному объекту не проводились предваряющие археологические изыскания (разведки), никто из коллег не видел раздел по обеспечению сохранности памятников археологии. Налицо целый ряд нарушений», — отмечают эксперты. Мы тоже не понимаем, что происходит, когда видим, что строительство ЖК около эстакадного моста (в тех самых местах, по которым когда-то гулял философ Кант) ведется без предварительных археологических изысканий в то время, как археологические разведки показывают — культурный слой здесь на каждом шагу. Впрочем, мы уже не раз отмечали, что власть застройщиков в Калининградской области любят. Что там древности, леса и безопасность детей, если кому-то срочно нужно воткнуть очередной жилой комплекс.





Старое калининградское кладбище на улице Камской, похоже, становится местом, объединяющим жителей города разных возрастов и взглядов. 7 ноября на субботник, организованный общественной организацией «ЮЛА» и создателями паблика «(Не)забытое кладбище», собрались школьники, студенты, пенсионеры, уличные художники, сотрудники МБУ «Чистота» и даже представители «Русской общины». Все вместе они восстанавливали и красили надгробия; развешивали на ограды QR-коды, через которые можно выйти на истории о покоящихся на кладбище людях, и приводили территорию в порядок. Как так вышло, что полузаброшенная территория постепенно стала превращаться в место живой памяти, читайте в нашей публикации.

«Балтика» в минувшее воскресенье «пободалась» с краснодарскими «быками» и завершила первый круг Российской Премьер-лиги в пятёрке лидеров чемпионата. Матч на «Ростех Арене» завершился со счётом 1:1, хотя действующие чемпионы России вышли вперёд уже на 3-й минуте игры. По словам футбольных болельщиков, после этого «Балтика» не просто держала счёт до конца матча нетронутым, но и активно прессинговала. Калининградцы несколько раз угрожали воротам «Краснодара», однако мяч попадал то в перекладину, то в кипера гостей Станислава Акгацева. И пусть неофициальная битва чемпионов в рамках последнего матча первой половины РПЛ завершилась боевой ничьей, для калининградского футбольного клуба она стала практически победой. Как это было, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Текст: Оксана Майтакова, фото: архив «Нового Калининграда», сообщество «(Не)забытое кладбище»