Вечерний@Калининград: активность Роскомнадзора, штрафы «Балтики» и танцы Ирландии

«Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение» — пожалуй, эта цитата русского классика, изреченная в 19-м веке, сегодня актуальна как никогда. Правда, в нынешних реалиях среднестатистическому человеку приходится еще и быстро отвыкать. Например, от всевозможных мессенджеров, онлайн-сервисов и платформ, которые с неумолимой регулярностью замедляет или вовсе блокирует Роскомнадзор. Причем активность этого ведомства, кажется, только растет — ведь, как известно, «аппетит приходит во время еды».

Судите сами: только за последнюю неделю в опалу РКН попали сразу четыре онлайн-сервиса — WhatsApp*, Roblox, Facetime и Snapchat. Причем о блокировке двух последних стало известно сегодня. В каждом случае основанием для введения ограничений служило «нарушение российского законодательства». Кроме того, если верить Роскомнадзору, все заблокированные онлайн-сервисы использовались «для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Помогут ли радикальные методы РКН в борьбе с террористами и мошенниками и не окажется ли все это «стрельбой из пушки по воробьям», покажет время. Пока же, как грустно шутят интернет-пользователи, все идет к тому, что в 2026 году для россиян будут доступны два способа связи — факс и «Макс».

Правда, с последним, если вспомнить слова «рупора Кремля» Дмитрия Пескова, тоже не все так гладко. «Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными]. Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max. Я не понимаю вот контекст этих обсуждений [о закрытии зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством], искренне не понимаю. Какая разница?» — еще в сентябре озвучил мучающий многих вопрос пресс-секретарь президента. Внятного ответа на который так и не последовало. Так что просто продолжаем привыкать. И отвыкать.

Пока россияне привыкают ко всевозможным ограничениям Роскомнадзора, тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев «осваивается» с очередным «нагоняем» от Российского футбольного союза. Четвертым за этот год. Санкции в отношении главного тренера балтийцев уже применялись в марте, апреле и августе. И на сей раз его решили наказать «по-крупному», с учетом, так сказать, «рецидива». Талалаева дисквалифицировали аж на три матча Российской Премьер-лиги из-за оскорбительного жеста во время матча со «Спартаком» в 17-м туре. Игра эта хоть и завершилась победой калининградской команды, оказалась довольно проблемной. Помимо отстранения главного тренера, РФС также решил наказать «Балтику» рублем суммарно на 120 тысяч рублей. 100 тысяч назначили за «неподобающее поведение команды», ещё 20 — за оскорбления со стороны болельщиков в адрес арбитра. Впрочем, фанаты «Балтики» не особо расстроились по этому поводу и в комментариях выразили готовность «скинуться» на штраф, добавив заодно «на следующего судью». Вперед, балтийцы!

Возможно, об этом знают немногие, но в Калининграде уже более 15 лет существуют ирландские танцы. Правда, для многих горожан они по-прежнему остаются «чем-то из пабной культуры — с кружкой пива и плясками „на бочке“». Между тем в России это направление развивается почти четверть века, имеет строгие правила, подробно описанные комиссией по ирландским танцам, а мировые чемпионаты собирают тысячи участников. Чем этот танец отличается от привычных спортивных дисциплин и насколько сложно выйти на мировой уровень, в интервью «Новому Калининграду» рассказала руководитель школы ирландских танцев в Калининграде «Iridan Academy Kaliningrad» Екатерина Сазонова.

Рабочая неделя подходит к своему завершению, а это значит, что пришло время планировать первые зимние выходные. Концерты Markul и Басты, а рок-программы, трибьюты и танцевальные баттлы, новогодний проект в Музее искусств, театральная премьера в «Бастионе» и последний в 2025 году матч «Балтики» — против «Крыльев Советов». В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» мы собрали самые интересные события, чтобы помочь вам провести выходные весело и интересно.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда», а также предоставлено Екатериной Сазоновой

