РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча из-за оскорбительного жеста

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги из-за оскорбительного жеста во время матча со «Спартаком» в 17-м туре (1:0). Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

Дело тренера балтийцев рассмотрели на заседании 4 декабря. Талалаев отметил, что жест направлял не в сторону судьи и после игры связался с ним, чтобы тот не воспринимал его на свой счёт. По словам тренера балтийцев, после первой жёлтой карточки со стороны «Спартака» пошли оскорбительные комментарии, поэтому менеджер ответил «в этой же манере». Такая же позиция и у «Балтики», которую клуб отразил в письме от имени генерального директора Равиля Измайлова. После просмотра видеоматериалов КДК определил, что жест направлялся в сторону скамейки красно-белых.

При этом, уточнил Григорьянц, комиссия рассматривала поведение Талалаева в четвёртый раз за 2025 год. Санкции в отношении тренера балтийцев применялись в марте, апреле и августе. «КДК обязан учитывать личность, а именно наличие или отсутствие нарушений в прошлом. Сегодня КДК учитывал наличие нарушений в прошлом. С учётом всех обстоятельств дела КДК за оскорбительные нарушения в адрес соперников дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ. Решение можно обжаловать», — заявил он.

Председатель КДК также отметил, что РФС оштрафовал клуб суммарно на 120 тыс. рублей. 100 тыс. рублей назначили за «неподобающее поведение команды». Ещё 20 тыс. — за оскорбления со стороны болельщиков в адрес арбитра.

Андрея Талалаева удалили на 31-й минуте матча 17-го тура РПЛ после того, как судья Кирилл Левников показал прямую красную карточку Ираклию Манелову за фол в центре поля. Вслед за футболистом “горчичник” получил и тренер балтийцев — за эмоции, а спустя ещё минуту был удалён с поля за неприличный жест. Несмотря на это, матч калининградцы выиграли, выстояв вдесятером против «Спартака» и забив победный мяч в середине второго тайма.

Следующая игра станет последней для «Балтики» в 2025 году. 7 декабря футболисты Талалаева встретятся с «Крыльями Советов». Игра с самарцами запланирована на 18:00 (0+). По итогам осенней части Премьер-лиги калининградский клуб уже точно расположится на пятом месте в турнирной таблице.